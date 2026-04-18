Csütörtökön több millió forint értékű gyógyszerrel és orvosi eszközzel indult az orosz rakétatámadás sújtotta Kárpátaljára a MedSpot Alapítvány orvosi missziója egy mentőautóval.
A Gondoskodó Nemzet Program keretében a határon túli magyar szervezetek között most kétmilliárd forintot osztanak szét.
Az erdélyi szórványban szeptembertől 38 új iskolabusz segíti a gyerekek magyar iskolába járását - ismertette a miniszterelnök-helyettes.
A KDNP elnöke szerint minden egyes forint, amelyet a magyar állam külhonban beruház, az ott két forintot generál.
Négyszeresére emeli az Orbán-kormány a határon túli tanulók 2003 óta változatlan összegű oktatási-nevelési támogatását, ami radikális irányváltást jelent a korábbi évekhez képest.
Ha 2022 tavaszán az ellenzék győz, a jelenlegi nemzetpolitika nem maradhat meg, jelentette ki a nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos egy, a külhoni magyar újságírók számára rendezett találkozón. A szavazásra már hirdetések buzdítanak.
Orbánék határoztak a Sapientia Alapítvány működésének támogatásáról is.
Magyarország még nem kért külföldi segítséget. Az unió 200 millió eurót különített el arra, hogy a túlterhelt ellátórendszerű országok szükség szerint kisegíthessék egymást.
Ez az összeg része annak a 72 milliárdnak, aminek szétosztásáról az ünnepek előtt határozott a kormány.
Soha nem látott magyarországi támogatás ment határon túlra 2017-ben. Sok esetben kéretlenül, váratlanul. Mint mennyből a manna. De mi célból és mennyi marad ott?
A magyarok több mint fele nem tartja helyesnek, hogy a kormány több százmilliárd forinttal támogatja a határon túli magyarokat - derült a Publicus Intézet felméréséből, amelyet a Vasárnapi Hírek számára készített.
A külföldi légitársaság menetrend szerint kedd délután 14:40-kor felszálló járatának folyosóján élettelenül találtak egy középkorú férfit – tudta meg a Blikk.
Török harckocsik átlépték a szíriai határt, és lövik az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet állásait Dzserablúsz környékén - jelentette szerdán az NTV török hírtelevízió.
"Ha a családokban nincs magyar szó, mese, ének és szeretet" akkor hiába minden erőfeszítés a kormány részéről, mert a magyarság jövője a családokban dől el – ezt mondta az emberi erőforrások minisztere szombaton Budapesten, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének egész napos rendezvényén, a Parlamentben.
A pole pozícióból induló Lewis Hamilton nyerte a Forma 1 szingapúri nagydíját és átvette a vezetést az összetett pontversenyben.
Miközben Orbán Viktor külföldről fizetett ügynököknek nevezte Tusnádfürdőn a külföldi támogatást kapó magyarországi civil szervezeteket, hazánk a rendszerváltás óta következetesen anyagi támogatást nyújt határon túli magyar civil szervezeteknek. Külföldi ügynököknek minősülnek ők országaikban? Mit szólna Budapest ahhoz, ha hirtelen, az orbáni mintát követve, a szomszédos államok kormányzatai így viszonyulnának a határon túli magyar civil szervezetekhez? Magyar kormányzati szervek vegzálják a magyar civileket, közpénznek minősítve a külföldi támogatást, de mit szólna Budapest, ha például Bukarest román közpénznek tekintené a könnyített honosításban szerepet kapó Erdélyi Demokrácia Központoknak nyújtott magyar költségvetési támogatást?
A támogatáspolitika egyszerűsítését és a pályázati rendszer átalakítását nevezte a nemzetpolitika új irányának Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár az ausztriai Felsőpulyán tartott szombati konferencián.
A bocolásra várt a holttest, amikor felült és kétségbeesetten üvölteni kezdett.
Két év alatt 11 milliárd forintba került az anyaországi adófizetőknek a határon túli magyar diákok, iskolák és felsőoktatási intézmények támogatása. A gond nem az összeggel van; míg például bármelyik, magyarul tanuló felvidéki kisiskolás tanévkezdéskor alanyi jogon 22.400 forinthoz juthat, addig Magyarországon a támogatások rászorultsági alapon járnak. A hazai felsőoktatási megszorítások ellenére pedig milliárdok jutnak határon túli egyetemeknek.