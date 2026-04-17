Késnek a fizetések, éhségsztrájkba kezdenek a dolgozók a sajóbábonyi vegyipari cégnél

2026-04-17 17:21:00 CEST

Az SPL Europe alkalmazottai december óta nem kapták meg a bérüket, a szakszervezet elnöke szerint igyekeznek segíteni az elkeseredett dolgozóknak.

Az SPL Europe Kft. dolgozói elkeseredettségükben pénteken demonstrációba és éhségsztrájkba kezdenek – közölte a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VDSZ) vezetője a 24 érdeklődésére.

A lap szerint a sajóbábonyi vegyipari cégnél már nyár óta késtek a fizetések, illetve csak részletekben érkeztek meg. Az októberi bérüket a dolgozók még november végén sem kapták meg, erre végül decemberben került sor. A dolgozókat egy idő után állásidőre küldték, majd idén februárra gyakorlatilag leállt az üzem, csődbe mentek, február közepén felszámolás alá került az SPL Europe Kft.

„A cég dolgozói december óta nem kaptak fizetést. Minden tartalékukat felélték. Nincs mit enniük. Teljesen el vannak keseredve. Nincs vesztenivalójuk, ezért döntöttek úgy, hogy pénteken demonstrációba és éhségsztrájkba kezdenek” – vázolta a jelenlegi helyzetet a VDSZ elnöke.

Székely Tamás szerint a dolgozók helyzetét az is nehezíti, hogy akik felmondtak bérfizetés híján, azok közül a dolgozók közül számosan nem tudnak továbblépni – álláskeresési járadékot igényelni, vagy ha van rá lehetőségük, új munkahelyen elhelyezkedni –, mert kilépő papírjaikat nem adta ki nekik a felszámoló. Felszámolásnál a dolgozóknak a Bérgarancia Alapból kellene megkapniuk az elmaradt járandóságukat, de a folyamat egyelőre nagyon nehézkes.