A Tisza Párt győzelme nyomán megalakult és párbeszédre törekszik a Változás Erdélyért Egyesület

2026-04-17 16:57:00 CEST

A szervezetnek, amely nem akar a politikai színtérre kilépni, nyári tábora is lesz, Homoródfürdőn.

Április 12-én több mint 3 millió ember adott felhatalmazást a Tisza Pártnak, ami egyértelmű jelzés: az emberek változást akarnak – írta Facebook-oldalán Kátai István, aki alapító tagként többedmagával bemutatta a Változás Erdélyért Egyesületet. Az Erdély TV riportjából az is kiderült, hogy az egyesület az Erdélyi Kossuth Tisza Sziget kezdeményezésére jött létre. Terveik szerint átláthatóbbá és igazságosabbá tennék a magyar kormány által az erdélyi magyaroknak juttatott támogatások felhasználását, valódi, határok nélküli közösséget szeretnének, de nem akarnak politikai szervezetté válni.

– Erdélyben sokan eddig félelemből nem álltak ki, és ma is torzítva jelenik meg a valóság, amikor azt állítják, hogy az erdélyi magyarság egységesen egy politikai oldalt támogat. Az elmúlt időszakban több mint kétezer üzenetet kaptam olyan emberektől, akik csatlakozni szeretnének, és saját bőrömön tapasztaltam meg, milyen lejárató kampányok indulnak azok ellen, akik szembefordultak a rendszerrel. Elfogadhatatlan, hogy bárki az egész erdélyi magyarság nevében beszéljen, miközben százezrek gondolkodnak másképp – hangsúlyozta Kátai István.

Az egyesület alapítója arra is kitért a posztban, hogy a jövőben nem szűk köröknek kell dönteniük, hanem a helyi közösségeknek kell beleszólást adni, valódi problémák mentén, és a közösségi párbeszédre kell építeni. – A Változás Erdélyért Egyesület célja az együttműködés építése, a párbeszéd újraindítása és az árkok betemetése a magyar közösségen belül és azon túl is. Ezért rendezik meg a Közösségi Párbeszéd Tábort 2026. július 28. és augusztus 1. között Homoródfürdőn. Az aláírók között található Gálfi Árpád Székelyudvarhely volt polgármestere, de több anyaországi, felvidéki, kanadai és franciaországi magyar.