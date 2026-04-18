Viktor eltűnése, Péter mágiája

2026-04-18 22:13:00 CEST

Az, hogy külföldi közéleti szereplők és világsztárok reagálnak a magyar választási eredményekre, teljesen természetes. Ám a nemzetközi popkultúra Magyarországon kevésbé ismert képviselőit is megihlette a NER bukása.

Jól mutatja az április 12-i magyarországi parlamenti választás nemzetközi jelentőségét, hogy nemcsak politikusok, közéleti szereplők és világsztárok emlékeztek meg az eseményről és az eredmények ismeretében kialakult népünnepélyről, hanem olyan előadók és influenszerek is, akik hazánkban kevésbé ismertek, külföldön viszont több millióan követik őket. Az egyik ilyen az angol és német nyelvterületeken, illetve a skandináv országokban nagy népszerűségnek örvendő influenszer-bűvészduó, Siegfried & Joy. Ez a művésznév két fiatalé, akiknek a fő műsorszáma, hogy képesek bárkit és bármit „eltüntetni”: legyen szó buszról, emberről, egy kisebb baráti társaságról vagy akár egy nagyobb tömegről. Utcai performanszaik azzal váltak világhírűvé, mert végletekig eltúlozzák a szándékos bénázást. Az eltüntetni kívánt személy például mindenki szeme láttára próbál négykézláb eliszkolni a trükk eltakarására szolgáló lepel mögött, míg a „köddé váló” busz titka, hogy egyszerűen elindul a megállóból, és a közeli kanyar miatt hamar szem elől tévesztjük. Ugyanez vonatkozik a „kámforrá váló” tömegre is, amelynek tagjai kevés sikerrel próbálnak észrevétlenül szétszéledni a szélrózsa minden irányába.

Siegfried & Joy népszerűsége annak is köszönhető, hogy mutatványaikba bevonják az utca emberét, de gyakran szerepelnek együtt különböző celebekkel is. Politikával kevéssé foglalkoznak, a 2026-os magyar választás eredménye azonban őket is megihlette: egy performanszuk alkalmával „eltüntették” Orbán Viktort. Pontosabban egy Orbán Viktorra hasonlító személyt, aki a már említett módon, térden csúszva távozott a trükk eltakarására szolgáló aranyszínű lepel mögött. A berlini bűvészduó azonban nem elégedett meg ennyivel: bónuszként egy 15 perces show-műsorban is megemlékezett a 16 évig regnáló magyar miniszterelnök kudarcáról. A Fun Fact címre keresztelt videósorozatuk aktuális adásában már magának Magyar Péternek a neve is humorforrássá vált – ráadásul nem azért, amiért elsőre gondolnánk. A duó ismerteti nézőivel, hogy mit jelent a névként is használt magyar szó, de ezen túl is felfedeznek egy „varázslatos” momentumot: azt, hogy a leendő miniszterelnök neve a német nyelvtant figyelembe véve (némi rásegítéssel) kiejthető úgy is, hogy mágia.

A bűvészduó gyakorlatilag lubickol a magyar választás helyzetértékelésében: még azt az emlékezetes alkalmat is felidézték, amikor Orbán az Európai Bizottság korábbi elnökével, Jean-Claude Junckerrel találkozott. A luxemburgi politikus akkor előbb „diktátornak” szólította a magyar kormányfőt, majd egy baráti sallerral is megkínálta.

Siegfried & Joy performanszaihoz és show-műsoraihoz képest visszafogottabban emlékezett meg a Tisza Párt győzelméről Dritan Alsela, akit Nyugat-Európában milliók követnek a közösségi oldalain. Ő egy Németországban élő albán barista, aki mintegy 20 éve van jelen a kávé világában. Világhírűvé „latte art” technikáival vált, emellett trendi kávézót és baristaképző iskolát is üzemeltet. A „baristakirálynak” is nevezett Dritan Alsela az utóbbi időben egy olyan egyszerű performansszal gyűjti a kedvelések százezreit, amely mindössze arról szól, hogy nem hajlandó kiszolgálni azokat a vendégeket, akik a tradicionális kávé helyett matcha lattét, ezt a teából és tejből készített japán italt szeretnék fogyasztani. Alsela ugyanis annyira nem tekinti a hagyományos kávékultúra részének a matchát, hogy egyik jelmondata – a kávébabra utalva – így szól: „Respect the beans!”. Ezt a szlogent módosította a magyar választás napján „Respect the people!”-re, amelyet aztán ki is egészített azzal: „Üdv újra Európában, Magyarország!”. Az erről szóló posztját egy olyan fotóval illusztrálta, amelyen egy kávékülönlegesség és egy kis magyar zászló látható.

A német influenszereknél jóval ismertebb amerikai humorista és politikai véleményformáló, Jon Stewart már-már megható perceket szentelt műsorában a magyar választás kommentálására. A The Daily Show című műsorában azt mutatta be, miként ünnepeltek az emberek április 12-én, miután kiderült, hogy a Tisza Párt erős kétharmados felhatalmazással kerül be a parlamentbe. A műsorvezető elmondta: mindenki kezd belefáradni Trump kormányzásába, de az amerikai elnök legyőzhetetlenségének nimbuszát lassan szertefoszlatják a világpolitika eseményei. Nézőit azzal biztatta, hogy nem szabad behódolniuk a szomorúságnak: meg kell őrizni a fény, a remény és az „oxigén” pillanatait.

Ezután a választás éjjelén készült, ünneplő budapesti tömegről játszott be felvételeket, így kommentálva az eseményeket: „Ezek a magyarok. Mi még nem járunk itt, de kezdem azt hinni, hogy hamarosan ide érhetünk.” Arra biztatta közönségét, hogy merítsenek erőt és vigaszt a magyar választási eredményekből és az azt követő örömünnepből. Kicsivel később, amikor a narrációját kísérő felvételek Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter táncát mutatták, a humorista egy pillanatra megállt, és így reagált: ez talán egy kicsit sok, de a fenébe, táncolhatunk így is.

Jon Stewart megállapítását pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Hegedűs Zsolt örömtáncát azóta nemcsak a legnagyobb külföldi médiumok vették át, hanem mára a TikTokon is trend lett, és egyfajta „egészségmegőrző táncként” terjed a rövid videókra specializálódott platformon.