Győzött a Tisza Párt, Németországban szinte hallatszott a megkönnyebbülés

Németország;Fidesz;Magyarország;parlamenti választás;Tisza Párt;

2026-04-13 07:42:00 CEST

Volt, aki Európa győzelmeként és Vlagyimir Putyin vereségeként értékelte a Tisza Párt sikerét.

Rég volt tapasztalható Németországban olyan megkönnyebbülés és önfeledten jó hangulat, mint a Tisza Párt győzelme után. A Fidesz választási vereségét követő reakciók jól mutatják, mekkora akadálynak tekintették berlini körökben Orbán Viktor vétópolitikáját.

Friedrich Merz kancellár az elsők között gratulált a választási eredményhez, hangsúlyozva, hogy a jövőben egy erős, biztonságos és mindenekelőtt egységes Európa érdekében kíván együttműködni az új magyar vezetéssel. A politikus – aki február 14-én négyszemközt tárgyalt Magyar Péterrel – reakciója nem véletlenül volt ilyen gyors és határozott, hiszen az utóbbi időben a CDU politikusa a leghangosabb bírálói közé tartozott az Orbán-kormánynak.

A német kancellár több ízben élesen bírálta a budapesti kormányt, különösen az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatási csomag blokkolása miatt. Friedrich Merz korábban többször is elfogadhatatlannak nevezte ezt a vétópolitikát, amely véleménye szerint nemcsak az ukrán védekezést hátráltatta, hanem az egész európai szolidaritást is aláásta. Berlinben úgy látják, hogy a magyar választók döntésével elhárult a legfőbb akadály az elől, hogy az Európai Unió egységes választ adjon a keleti fenyegetésre, és végre folyósíthassák az Ukrajnának ígért létfontosságú forrásokat, a leginkább a két évre szóló 90 milliárd eurós hitelt.

A német diplomácia vezetésében is hasonló az optimizmus. Johann Wadephul külügyminiszter szerint a magyar emberek a politikai fordulat mellett döntöttek, és reményét fejezte ki, hogy az ország mostantól ismét a közös európai lehetőségek kiaknázására koncentrál majd.

A reakciókból egyértelműen kiderül, hogy a német politikai elit számára a magyar választás az egész kontinens stabilitásának kérdése. Lars Klingbeil, a szociáldemokrata SPD társelnöke és szövetségi pénzügyminiszter egyenesen Európa győzelmeként és Vlagyimir Putyin vereségeként értékelte a Tisza Párt sikerét. Megfogalmazása szerint a magyar lakosság nagy többséggel a demokrácia mellett tette le a voksát, ami súlyos csapás azoknak, akik az európai demokratikus rendszerek szétverésén dolgoznak.

A német konzervatív oldalon Manfred Weber, a keresztényszociális CSU politikusa is egyértelmű sikerről beszél. Szerinte Magyar Péter nem az ország problémáit előtérbe helyező kampánya mintául szolgálhat arra, hogyan lehet legyőzni a jobboldali populizmust Európában. A német várakozások szerint az új hatalom felhagy azzal a blokkoló magatartással, amely az utóbbi években jellemezte a magyar uniós politikát.

A német politikai elemzésekben központi elemként jelenik meg az a gondolat, hogy a korábbi magyar kormány távozásával nemcsak Donald Trump vagy a francia nemzeti jobboldal veszítette el legfontosabb európai szövetségesét, hanem a Putyin-féle orosz érdekérvényesítés is jelentős bástyát bukott el az Európai Unión belül. Berlinben most arra számítanak, hogy Magyarország visszatér a konstruktív európai politika útjára, és az a különutas politika, amely az elmúlt időszakban annyi súrlódást okozott a német–magyar viszonyban, végérvényesen a múlté lesz.