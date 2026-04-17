Elkezdték összeszámolni az átjelentkezők és külképviseleten voksolók szavazatait, a fideszes Süli János is búcsúzhat a parlamenttől

Fidesz;fordítás;Tolna;Cseh Tamás;parlamenti választás;Süli János;Tisza Párt;

2026-04-17 18:44:00 CEST

Mindez pillanatnyilag azt jelenti, hogy a Tisza Pártnak 138, a Fidesznek 55, a Mi Hazánk Mozgalomnak 6 képviselője lesz az elképzelések szerint május 9-én megalakuló új Országgyűlésben.

Elkezdték összeszámolni a szavazatszámláló bizottságok a parlamenti választáson átjelentkezők és külképviseleten voksolók szavazatait péntek délután, így már van olyan választókerület, ahol százszázalékosra emelkedett a feldolgozottság. Az egyik ilyen körzet a Tolna vármegyei 2. számú egyéni választókerület, amelynek a fideszes parlamenti képviselője, Sülli János sokáig vezetett, a Tisza Párt színeiben induló Cseh Tamás azonban végül megelőzte, 100 százalékos feldolgozottság tanúsága szerint 20 880 vokssal, a szavazatok 47,42 százalékával győzött. Süli János 19 980, vagyis 45,39 százaléknyi vokssal végzett a második helyen.

Ezzel pillanatnyilag úgy néz ki azt jelenti, hogy a Tisza Pártnak 138, a Fidesznek 55, a Mi Hazánk Mozgalomnak 6 képviselője lesz a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben. Listán a Tisza Párt 44, a Fidesz 43, egyéniben a Tisza Párt 94, a Fidesz 12 mandátumot szerzett. Süli János csak a Fidesz országos listájának csak a 181. helyén szerepel, szóval ha Orbán Viktor nem akar varázsolni, búcsúzhat a parlamenttől.

Mint a parlamenti választás előtti összefoglalónkban megírtuk, a Dunaföldvár, Paks, Simontornya és Tamási térségét integráló 3-as kerületben a fideszes Süli János volt a toronymagas esélyes. A 70 esztendős villamosmérnök évtizedeken át számos vezetői posztot töltött be a paksi erőműben, és irányítója volt a város magas szintű sportéletének, így Pakson és környékén rendkívül népszerű ember. Olyannyira, hogy ő képes volt a csúcsformában lévő Fideszt is legyőzni: a 2014-es önkormányzati választáson több pártból és civilekből verbuvált csapatával megsemmisítő vereséget mért a Fideszre. Utóbb átállt, ki is kinevezték a Paks II. beruházás tárca nélküli miniszterévé, és 2018-ban majd 2022-ben - kormánypárti jelöltként. Amúgy Pakson gyengébb a támogatottsága, mint a választókerület falvaiban, de ez nem meglepő, hisz Pakson sok a tanult választó, és ők bár egyetértenek a Paksi Atomerőmű bővítésével a Fideszt korrupt és hazug pártnak tartják. Emiatt aztán a Fidesz-KDNP tandem a 2024-es önkormányzati választáson újra katasztrofális vereséget szenvedett az ellenzéki összefogástól. Ez lehetett reménykeltő a 3-asban induló Cseh Tamás számára. Ő paksi, ott nőtt fel, ott tanult, és felnőtt élete is a városhoz és Tolna megyéhez kötődik. Tíz évet dolgozott rendőrként, majd a magánszférában szerzett tapasztalatokat. Ahhoz, hogy esélye legyen Süli Tamás ellen, csak a falvak népét kellett meggyőzze. Négy éve utóbbiak 70-80 százaléka voksolt a Fideszre.