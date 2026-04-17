Eltűnik a TV2 képernyőjéről Marsi Anikó és Gönczi Gábor

Hivatalosan csupán pihenni mennek. A jelek szerint a hírműsoraiban a múlt vasárnapi választásig szünet nélkül kormánypropagandát sugárzó csatornánál a hírigazgató Szalai Vivien menesztésével sem áll le az átszervezés.

Egy nappal azután, hogy felmentették pozíciójából Szalai Vivient, a TV2 Csoport hírigazgatóját, eldőlt az is, hogy Marsi Anikó és Gönczi Gábor, a Tények két műsorvezetőije határozatlan időre lekerül a képernyőről – írja a Blikk. – Anikóval közösen azt a döntést hoztuk, hogy a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk. Kérésünket a TV2 vezetése elfogadta, amiért nagyon hálásak vagyunk. Engem még a héten a Napló adásában is láthatnak a nézők, aztán majd meglátjuk, mit hoz a jövő – erősítette meg Gönczi Gábor az információt.

Gönczi Gábor 2016-ban a TV2 nem sokkal korábban kinevezett hírigazgatója, Szalai Vivien szerződtette át a konkurenciától, vagyis az RTL-től, ahol Marsi Anikó, aki szintén volt a korábban RTL Klubnak nevezett csatornánál, majd 2016-ban, hét év kihagyás után tért vissza a televízió képernyőjére, azóta ők ketten voltak a TV2 hírműsorainak vezető arcai.

Lapunk is beszámolt  csütörtökön arról, hogy, a TV2 néhány nappal az április 12-i országgyűlési választások és a Tisza Párt kétharmados győzelme után átszervezésekbe kezdett: megszűnik a csatornához tíz éve érkezett Szalai Vivien posztja, hírigazgató nélkül folytatják a továbbiakban. Az Index szerint Vaszily Miklós vezérigazgató azonnali hatállyal felmentette Szalai Vivient, és a változás értelmében a Tények, a Tények Plusz, a Napló, a Mokka és a főszerkesztőinek közvetlen felettese Vaszily Miklós lesz.

