Elképesztő változást hozott a Tisza győzelme, a fideszes képviselőket egy kicsit kisöpörték a parlamentből

2026-04-14 12:09:00 CEST

A Tisza áradása kékbe borította az ország választási térképét: a 199 jelenlegi képviselőből mindössze 55-58-an maradnak a Tisztelt Házban Házban – derült ki a Népszava gyűjtéséből.

Földcsuszamlásszerű győzelmet aratott, kétharmados többséget szerzett a vasárnapi magyarországi parlamenti választáson a Tisza Párt. Magyar Péter formációja a jelenlegi adatok alapján, a külképviseleti voksok beszámítása nélkül a 106 egyéni választókerületből 91-94-ben győzött, ezzel szemben a Fidesz-KDNP mindössze 12-15 egyéni mandátumot hódíthat el. Ez kevesebb, mint a NER éveiben az ellenzék amúgy vérszegény produktuma. A 93 kiosztható listás voksból a kompenzációs szavazatok beszámítása után jelenleg 44 a Tiszáé, 43 az egykori kormánypártoké, míg hat a szélsőjobboldali Mi Hazánknak jutott. A Tisza fölényes győzelme, valamint a Fidesz-KDNP gyatra produkciója egyúttal azt is jelenti, hogy rengeteg új képviselő kezdheti majd meg a munkát az országgyűlésben. Másfelől viszont az eddigi kormánypártok megannyi régi, ismert, korábban komoly pozíciót betöltött emberének kell új munka után néznie.

A Tisza áradása kékbe borította az ország választási térképét. Magyar Péter pártja olyan helyeken is győzött egyéniben, ahol nemhogy a NER 16 évében, de még korábban is elképzelhetetlennek tűnt, hogy veszít a Fidesz és a KDNP. Olyan régi fideszes bástyák dőltek le, mint a Dunántúlon Pápa, Sopron, Mohács, Szekszárd, Bicske – és vele Orbán Viktor szűkebb pátriája, Felcsút –, a teljes Balaton-part, vagy Keleten Kalocsa, Baja, Kiskunhalas, Debrecen, illetve Pest vármegye déli választókerületei.

Az irgalmatlan pofon néhány régi fideszes honatyának és honanyának a képviselői munkája a végét is jelenti egyúttal. A közös Fidesz-KDNP pártlistán ugyanis megannyi, komoly kormányzati pozícióval bíró jelölt ugyanis csak a hátsóbb traktusokban kapott helyet.

Bizonyosan befejezi – legalábbis az elkövetkező ciklusra – a parlamenti munkát négy aktív és ugyanennyi korábbi miniszter: Tuzson Bence igazságügyi tárcavezetőt a dunakeszi, Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert a gödöllői, Nagy István agrártárca-vezetőt, a mosonmagyaróvári körzetben, Navracsics Tibor közigazgatási minisztert a tapolcai körzetben verték el, s listán is túl hátul – Navracsics Tibor esetében sehol – sem szerepeltek. A korábbi fejlesztési miniszter Seszták Miklós Kisvárdán kapott ki meglepetésre, Fónagy János hajdani közlekedési és Fazekas Sándor egykori vidékfejlesztési és földművelési miniszter pedig az országos lista rövidségének az áldozata lett, pedig mindketten 1998 óta voltak tagjai a Tisztelt Háznak. Szintén 28 év után kénytelen pakolni a 2013 óta háznagy Mátrai Márta, aki amúgy egyéniben soha nem nyert mandátumot. Hét ciklus után hagyja ott kénytelen-kelletlen a Kossuth téri épületet a Fidesz hajdú-bihari üdvöskéje, Pósán László, a Salgótarjánt sokáig saját hitbizományaként kezelő Becsó Zsolt, a Mohács örökös urának hitt Hargitai János, vagy Pest vármegye déli részén elvérző, a teniszszövetséget milliárdos tartozásokba rogyasztó Szűcs Lajos. Huszonkét egykori vagy jelenlegi államtitkár számára is véget ér a képviselői élet, közülük a legnagyobb név minden bizonnyal a mezőkövesdi körzetben az énekes Csézytől – Csézi Erzsébettől – meglepetésre kikapó hajdani NAV-elnök, Tállai András.

Véget ért a móka a szentendrei körzetben alulmaradó Vitályos Eszter kormányszóvivőnek, Dél-Békés erős emberének, Erdős Norbertnek, a Hajdú-Bihar 5-ben a kormánypártok által lesajnált Ruszin-Szendi Romulusztól maflást kapó Bodó Sándornak. Tasó László, Kontrát Károly, Farkas Sándor, Halász János, Szabó Tünde, Kara Ákos is lemaradt a befutó listás helyekről. Ahogyan a monori körzet szavazóitól piros lapot kapó Pogácsás Tibor is, aki 28 év után került a patkón kívül, vele tart Baja szintén hétciklusos, mindeddig örökösnek tűnő ura, Zsigó Róbert, valamint a tatabányai körzet képviselője, Bencsik János is. Vélhetően keveseknek fog hiányozni a Baranya 2-ben bucira vert, s így két évtized után új munkahelyet kereső Hoppál Péter, a székesfehérváriak által nemkívánatos személynek minősített, négyciklusos Vargha Tamás, a szintén 20 év után a kisbéri körzetben alulmaradó hajdani közoktatási államtitkár Czunyiné Bertalan Judit. 24 év után int búcsút a Tisztelt Háznak a nagykanizsai körzetben leszerepelt Cseresnyés Péter. Koncz Zsófia is hosszabb időre tervezett két ciklusnál, ám a tiszaújvárosi körzetben megálljt parancsoltak neki a választók, egy időre bizonyosan véget ért Illés Boglárka Fidelitastól az államtitkári székig tartó rövid, de annál gyorsabb karrierje.

A hajdani kormánytagokon kívül véget ért a 12 éve tartó parlamenti kaland Hollik István egykori kormányszóvivő és Fidesz kommunikációs igazgató számára. Szathmáry Kristóf ezúttal már nem kapott befutó helyet, de nem valószínű, hogy szegényebb lesz az országgyűlés a szekszárdi trafikmutyikirály, Horváth István nélkül, a Jászságban elzavart Pócs János 16 esztendő után végre ismét eleget foglalkozhat a dinnyeföldjeivel, több ideje lesz játszani a Magyar Péter bábujával is. Elköszön a parlamenttől a Fidesz eddigi utolsó budapesti egyéni mandátumának birtokosa, Dunai Mónika, hat ciklus után kerül ki a pikszisből a Dél-Balaton ura, Móring József Attila, s nem lesz képviselő az M1 műsorvezetője Németh Balázs, valamint a Pápán alulmaradó egészségügyi államtitkár, Takács Péter sem. Míg Horváth Lászlónak eddig tartott a 36 éve még SZDSZ-esként megkezdett – igaz, kétszer is megszakított – képviselői munka.

Persze nemcsak régi kormánypártiak zárják be maguk mögött a parlament épületének kapuját, az eddigi ellenzéki pártok összes képviselője számára véget értek a Kossuth téri évek. Olyan egykori nagyágyúk köszönnek el, mint DK-ból a 2002 óta parlamenti képviselő és egykori államtitkár, Vadai Ágnes, Arató Gergely vagy Varju László, vagy a két évtizede képviselő, korábbi országgyűlési alelnök és szintén hajdani államtitkár Oláh Lajos. Az MSZP-sek közül a korábbi miniszter, amúgy hatciklusos Hiller István, Molnár Zsolt pártigazgató, Kunhalmi Ágnes és Tóth Bertalan személyében két hajdani szocialista pártelnök, illetve regnáló utóduk, Komjáthi Imre, de véget ért a képviselői munka az egykori EP-képviselő Gurmai Zitának is. A jobbikosok közül a 2010 óta képviselő Z. Kárpát Dániel számít nagy öreg távozónak, s ugyanúgy 16 éve, még LMP-sként lett a Tisztelt Ház tagja a párbeszédesként elköszönő Szabó Tímea és Szabó Rebeka is.

Akik megúszták a blamát

Hét olyan Fidesz-KDNP-s akad, aki áldhatja a szerencséjét, hogy elég elöl kapott helyet az országos pártlistán. Lezsák Sándor és Font Sándor hiába kapott ki óriási meglepetésre a kiskunfélegyházi, illetve a kalocsai körzetben, végül mindketten maradtak a T. Ház tagjai: előbbi 1994 óta megszakítás nélkül képviselő, utóbbi négy évvel később kezdett, s 2022-ben mindketten több, mint 30 százalékkal verték ellenzéki riválisukat, ezúttal viszont kikaptak. Papp Zsolt is elszállt ugyan a hajdúböszörményi körzetben, de előkelő listás helye miatt képviselő maradhat, akárcsak a váci körzetben lepofozott Rétvári Bence, a Pilisvörösváron piros lapot kapott Menczer Tamás, valamint két szerencsés, budapesti vesztes, Földesi László és Zsigmond Barna Pál. A vonalat éppen utóbbi alatt húzták meg.

Újraszámolási szabályok

A 2024-es önkormányzati voksolást követően, a szoros főpolgármester-választási eredményt indokul felhozva változtatta meg a Fidesz-KDNP-s kétharmad a szavazatok újraszámolására vonatkozó törvényt. Ez alapján az idei választáson már lehetőség van az egyéni választókerületi szavazatok újraszámlálására még azelőtt, hogy az egyéni választókerületi választási bizottság megállapította volna a választókerületi eredményt. A szavazást követő nap délelőtt 10 óráig kérheti a második legtöbb szavazatot kapott jelölt a voksok újraszámlálását, ha az átjelentkezők és külképviseleteken szavazók szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókör kivételével már minden szavazókör jegyzőkönyve rendelkezésre áll és az első két helyen végzett jelölt között száz, vagy annál kevesebb a szavazatkülönbség. Az újraszámlálást az egyéni választókerületi választási bizottság rendeli el, és erről tájékoztatni kell valamennyi érintett jelölőszervezetet és független jelöltet, mert ők jogosultak úgynevezett újraszámlálási megfigyelők megbízására. Emellett lehetőség van újraszámlálást kérni a voksolást követő hetedik napon is, az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók szavazatainak megszámlálását követően.