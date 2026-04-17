Újra Dúró Dórát jelöli az Országgyűlés alelnökének a Mi Hazánk Mozgalom

Országgyűlés;jelölés;alelnök;Dúró Dóra;Mi Hazánk Mozgalom;

2026-04-17 23:19:00 CEST

Szeretnék megtartani a vállalkozásfejlesztés, valamint megszerezni a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területével foglalkozó parlamenti testület elnöki posztját.

Ismét Dúró Dórát jelöli parlamenti alelnöknek a Mi Hazánk Mozgalom - közölte Toroczkai László pártelnök újságíróknak nyilatkozva az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő pénteki tárgyalás után. Hangsúlyozta: a Mi Hazánk Mozgalom megőrizte mandátumainak számát, de mivel a korábbinál kevesebb frakció alakul, így több bizottsági tisztségre tarthat igényt.

Az MTI kérdésére azt mondta: ugyan még kialakulóban van a leendő bizottsági struktúra, de szeretnék megtartani a vállalkozásfejlesztés, valamint megszerezni a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területével foglalkozó parlamenti testület elnöki posztját. Tájékoztatása szerint az egyeztetésen sem a Tisza Párt, sem a Fidesz-KDNP nem ment bele személyi kérdések tárgyalásába.

A politikus hangsúlyozta: a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP részéről is fogadókészséget tapasztaltak azon kezdeményezésükre, hogy a képviselők tegyenek esküt a Szent Koronára. Elmondta, a leendő kormányoldal várhatóan támogatni fogja több parlamenti vizsgálóbizottság felállítására teendő javaslatukat; az egyik ilyen testületben a „végrehajtói maffiával, a másikban a Magyar Nemzeti Bank ügyeivel foglalkoznának a képviselők.

Kérdésre válaszolva a politikus közölte: valószínűleg május 9-én tartja alakuló ülését a parlament, és aznap szavaznak a kormányfő személyéről is. Toroczkai László jelezte: az időpontot a Tisza Párt javasolta, és az a Mi Hazánk számára is támogatható.