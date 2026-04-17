Hatott a Népszava cikke, az Orbán-kormány kiadta a rendeletet a korszerű terápiák befogadásáról

Orbán-kormány;gyógyszer;NEAK;Takács Péter;

2026-04-17 22:36:00 CEST

Nem maradt hatástalan a péntek reggel megjelent írásunk.

Még reggeli cikkünkben arról számoltunk be, hogy noha Takács Péter egészségügyi-államtitkár kampányában azt sugallta, hogy egyszerűsítették 83, új terápiához a hozzáférést, a gyakorlatban azonban semmi nem változott, a szükséges kormányrendelet nem született meg. Így az ígért új készítmények sem kerültek be a tb-támogatotti körbe. Pénteki cikkünk megjelenése után viszont felgyorsultak az események.

A péntek késő este megjelent Magyar Közlöny már tartalmazza a belügyminiszter 12/2026. (IV. 17.) jelzésű rendeletét, amely új, korszerű gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szól. A módosítások alapján három terápiás terület erősödik látványosan.

Onkológia: több új immunterápia és célzott kezelés kerül be

Autoimmun betegségek: új biológiai terápiák jelennek meg

Ritka betegségek: SMA-kezelések és egyéb speciális terápiák

A rendelet egyik legfontosabb, de kevésbé hangsúlyozott eleme az úgynevezett tételes elszámolás és intézményi kijelölés rendszere. Az új gyógyszerek esetében nem minden kórház rendelheti meg és számolhatja el a kezelést. A jogosult intézmények körét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő határozza meg, miniszteri jóváhagyással.

A döntési folyamat többlépcsős, és határidőkhöz kötött. Ez azt jelenti, hogy a hozzáférés nem automatikus: a beteg számára az ellátás gyakran attól függ, hogy melyik intézménybe kerül. A rendelet például konkrétan kijelöl tüdőgyógyászati, onkológiai vagy neurológiai centrumokat egyes kezelésekhez.