Árverésre bocsátják a dominikai hatóságok az Air Cocaine-ügyben lefoglalt repülőgépet

2026-04-18 06:13:00 CEST

Árverésre bocsátják májusban a Dominikai Köztársaságban az Air Cocaine néven elhíresült ügyben lefoglalt repülőgépet.

A gépet a híres üdülőhely, Punta Cana repülőterének kifutópályáján állították meg, a rajta talált 680 kilogramm kokaint elkobozták, a francia legénységet őrizetbe vették.

2013. márciusában a dominikai hatóságok huszonhat, kábítószerrel megrakott bőröndöt találtak egy Falcon 50 magán repülőgépben, amely a repülési terve szerint a dél-franciaországi Saint-Tropez-be tartott. Az ügy nap visszhangot keltett a sajtóban és a Nexflixen mini-sorozatot is készítettek róla.

A gép kikiáltási ára mintegy 1,6 millió dollár

– közölte a héten az elkobzott javak őrizetével és kezelésével megbízott hivatal.

Az árverésen a repülőgép mellett lakások, ékszerek és jachtok is kalapács alá kerülnek, amelyeket más kábítószer-csempészettel, pénzmosással és korrupcióval kapcsolatos ügyekben foglaltak le – közölte a hivatal.

A gépen négy francia állampolgár, közöttük a két pilóta tartózkodott.

A két pilóta – a francia hadsereg egykori tapasztalt pilótái – hajón megszökött a Dominikai Köztársaságból, ahol tizenöt hónapot töltött börtönben, és visszatért Franciaországba.

Franciaországban is eljárás indult ellenük, 2019-ben első fokon hatévi börtönre ítélték őket, majd 2021-ben egy fellebbviteli bíróság felmentette őket.

2022-ben viszont a legmagasabb szintű francia bíróság megerősítette a kábítószer-csempészetben érintett SN-THS légitársaság vezetőinek hatévi börtönbüntetését. Pierre-Marc Dreyfust és Fabrice Alcaud-t 2021-ben bűnösnek találták nagy mennyiségű kábítószer bűnszövetkezetben történt csempészete vádjában.

Dreyfus és Alcaud végig tagadta, hogy tudomása lett volna arról, hogy a kábítószercsempészek által közvetítők által kibérelt repülőgépeik a Karib-tenger térségéből és Latin-Amerikából kábítószert szállítanak.

A bíróság megerősítette a három vitatott járat megrendelőjének tartott Ali Busareb 18 éves börtönbüntetését is.