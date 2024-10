Kilakoltatások, árverezések sora jöhet

Tömegek számára okoz majd hatalmas gondot az árfolyamgát április és június közötti kifutása. Mintegy 170 ezer jelzáloghitel-tulajdonost számára akár 15 százalékkal is megugorhat a havi törlesztőrészlet, sőt az sem kizárt, hogy ezzel párhuzamosan a hitelük futamideje is meghosszabbodik. A probléma a parlamentet is elérte, ahol a Jobbik képviselője azt javasolta: a tartozástömeget "nyeljék le a bankok".