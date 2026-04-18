Moszkvai férfi ejtett túszokat egy kijevi szupermarketnél, többen meghaltak

2026-04-18 18:43:00 CEST

Tíz ember, köztük egy gyerek kórházba került, a kivezényelt kommandósok a támadót a helyszínen agyonlőtték.

Többen életüket vesztették és megsérültek, miután egy férfi lövöldözni kezdett Kijevben egy szupermarketnél – közölte szombaton Vitalij Klicskó, az ukrán főváros polgármestere.

Az incidens a város déli, Holoszijivszkij nevű kerületében történt. Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter később megerősítette, hogy a lövöldöző férfi a szupermarketnél túszokat ejtett és elbarikádozta magát, aztán tüzet nyitott a kivezényelt kommandósokra, akik a helyszínen agyonlőtték. Ruszlan Kravcsenko legfőbb ügyész szerint – idézi a The Kyiv independent – a támadó egy 58 éves moszkvai férfi volt. Mielőtt a kommandósok megrohanták volna az épületet, próbáltak tárgyalni vele, de eközben a támadó rájuk lőtt.

Vitalij Klicsko korábbi közlése szerint legalább tíz embert, köztük egy gyereket kórházba szállítottak. Volodimir Zelenszkij időközben az X-en újabb információkat osztott meg a lövöldözésről, közlése szerinte a támadásnak legalább öt halottja van, négy túszt szabadítottak ki. Az ukrán elnök jelezte: a támadás körülmények tisztázása folyamatban van, gyors nyomozást várnak, amelynek eredményeiről tájékoztatják majd a nyilvánosságot. A halálos áldozatok és sérültek száma még emelkedhet.