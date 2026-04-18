A Tisza Párt minden rekordot megdöntött, itt a parlamenti választás végeredménye a 199 képviselővel

2026-04-18 20:49:00 CEST

A leendő miniszterelnök, Magyar Péter 70,85 százalékos többséget tudhat magáénak az új Országgyűlésben.

Szombaton, hat nappal a 2026. április 12-i parlamenti választás után a Nemzeti Választási Iroda eljutott a szavazatok 99,99 százalékos feldolgozottságáig. Ez azt jelenti, hogy megszámolták az átjelentkezők és a külképviseleteken voksolók szavazatait is, már csak az van hátra, hogy a levélszavazatok egy részét digitálisan is rögzítsék, érdemben már semmi nem fogja befolyásolni a végeredményt.

A számok így néznek ki: a megméretésen minden eddiginél több, 5 998 778 ember, a választásra jogosultak 79,56 százaléka adta le a voksát, mindössze 20,44 százaléknyian, vagyis 1 538 964-en nem vették a fáradságot ahhoz, hogy urna elé járuljanak. A Tisza Pártnak fölényes kétharmados győzelmet szerzett, az összesen 199-ből 141 képviselője lesz az elképzelések szerint május 9-én megalakuló új Országgyűlésben, ahova a Fidesz 52, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 6 képviselőt küldhet.

Országos listáról 93 képviselő juthat parlamentbe, a Tisza Párt 45, a Fidesz 42 mandátumot szerzett, egyéni választókerületi győzelem alapján 96, illetve 10 parlamenti képviselőjük lesz. A Mi Hazánk Mozgalomnak nyilván csak országos listáról sikerült a parlamentbe juttatnia a 6 képviselőjét.

Az összesen 106 egyéni választókerületből a Fidesz mindössze tízet tudott megnyerni,

ráadásul úgy hogy az egyikben minden jel szerint választási csalással nyert. 2022-ben a Fidesz vidéken még tarolt , összesen 87 egyéni választókerületet vitt el az ellenzéki összefogás elől.

Az átjelentkezők és a külképviseleteteken voksolók szavazatait szerdán kezdték el számolni, a Tisza Pártnak velük sikerült fordítania három választókerületben is, hogy aztán a győzteskompenzációval kapjon még egy parlamenti mandátumot. Magyar Péter politikai alakulata így olyan kétharmados – egészen pontosan 70,85 százalékos – többséget tudhat magáénak, amelyet az elmúlt 16 év alatt a Fidesz sem soha. Orbán Viktor pártja a legtöbb, 135 képviselőt a 2022-es parlamenti választás után küldhette az Országgyűlésbe.

A Tisza Párt országos listájára 3 386 009 ember, a jogosultak 53,18 százaléka szavazott, a Fidesz-KDNP megállt 38,61 százaléknyi, vagyis 2 457 699 voksnál. A Mi Hazánk Mozgalom 358 723 szavazatot szerzett, ami 5,63 százalékkal elég volt a parlamenti küszöb átlépésére. Ez két induló pártnak, a Demokratikus Koalíciónak, illetve a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak sem jött össze. Előbbi, az elnöki tisztségről lemondó Dobrev Klára politikai alakulata megállt 1,10, Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna társelnök MKKP-je pedig 0,82 százaléknál. Amíg a Demokratikus Koalíció számára az 1 százalékos álomhatár átlépése azt jelenti, hogy nem kell vissza fizetnie a kampánytámogatást, a működéséhez viszont kap államit, a kétfarkúak az 1 százalék alatti eredmény miatt 686 millió forinttal tartoznak. Ennek a kifizetésére egyébként indítottak egy gyűjtést is.

„Soha nem látott többség, soha nem látott felhatalmazás és egyben felelősség” – kommentálta Magyar Péter egy Facebook-posztban az eredményt. Alant a lista az Országgyűlés 199 képviselőjével: