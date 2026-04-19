Ballisztikus rakétákat lőtt ki Észak-Korea, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség is aggódik a Kim-rezsim nukleáris kapacitásai miatt

2026-04-19 07:39:00 CEST

A kilőtt ballisztikus rakéták a Japán-tengeren csapódtak a vízbe.

Észak-Korea több ballisztikus rakétát indított a Japán-tenger irányába vasárnap. Erre az észak-koreaiak alig néhány nappal azután kerítettek sort, hogy az ENSZ nukleáris felügyeleti szerve, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint aggasztóan gyorsan nő Kim Dzsongun rezsimjének nukleáris kapacitása.

A dél-koreai hadsereg vasárnapi közlése szerint a rakétákat a keleti partvidéken fekvő Sinpo kikötőváros közeléből indították, ahol Észak-Korea tengeralattjárókat épít.

A dél-koreai elnöki hivatal nemzetbiztonsági hivatala rendkívüli ülést tartott a rakétaindításokat követően.

A japán védelmi minisztérium is észlelte a rakétakilövéseket és azt közölte, hogy a rakéták a tengerbe csapódtak. A minisztérium közölte továbbá, hogy Tokió határozottan tiltakozott Phenjannál, mondván, hogy a vasárnapi kilövések veszélyeztetik a regionális és nemzetközi békét, és megsértik az ENSZ Biztonsági Tanácsának azon határozatait, amelyek tiltják Észak-Korea bármilyen ballisztikus tevékenységét.

Észak-Korea legutóbb április 8-án lőtt ki több rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát, egy napon belül kétszer is.