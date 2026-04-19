Borbás Marcsi válaszolt, öt perc alatt akar pert nyerni az árulózó Kocsis Máté ellen is

2026-04-19 22:14:00 CEST

Nem ő vitte haza a pénzt, és azt sem érti, miért kellene fideszesnek lennie. A Fidesz eddigi parlamenti frakcióvezetője által szintén árulónak bélyegzett Wáberer György pedig büszke arra, hogy saját hatáskörben irtotta a korrupciót, ami nem tetszett a fideszeseknek.

„Nem ismerem Kocsis Mátét, soha nem találkoztam vagy beszéltem vele. Most először szólított meg, és mindjárt árulónak nevezett. A bűnöm az, hogy egy interjúban így fogalmaztam: ma kétszer annyit kell dolgoznom, hogy ugyanannyim legyen, mint régen. Szeretném megerősíteni, hogy így gondolom ezt most is. Ugyanis ez az igazság” – reagált Borbás Marcsi televíziós műsorvezető, akit Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője árulónak nevezett egy vasárnapi Facebook-posztban.

„Kocsis Máté szerint rengeteg pénzt kaptam a főzőműsoraimra az évek alatt. Ő ugyan nem írja le, de én fontosnak tartom megemlíteni: 16 év alatt, heti rendszerességgel készített műsorok összességéről van szó. Utoljára ezzel a sztorival – mármint, hogy személy szerint én jelentős összegeket kapnék a közszolgálati televíziótól - egy bulvárlap próbálkozott. Az ellene indított pert túlzás nélkül állíthatom, öt perc alatt nyertük meg a bíróságon. Körülbelül ennyi időre volt szüksége a bírónak, hogy elítélje a hírhamisítókat” – emelte ki televíziós műsorvezető.

Az évekig a Hír TV-nek, majd az MTVA-nak műsorokat készítő televíziós személyiség felhívta a figyelmet, hogy egy-egy adást évekig ismételnek a különböző csatornákon, több kereskedelmi csatornára is eladták őket, külföldre is, tehát nem arról van szó, hogy a Kocsis Máté által emlegetett pénzt ő vitte haza, az 16 éven át heti rendszerességgel készített műsorok gyártási költségét képezte.

Kocsis Máté szerint áruló vagyok, hiszen ha cégünk dolgozott a köztévének, akkor engem valami furcsa omerta kötelez arra, hogy… mire is? Bele se akarok gondolni, nem érdekel a politika. Az árulás vádja méltatlan, és bízom benne, hogy visszahull a vádló fejére. Ami pedig az anyagiak hamis színben való feltüntetését illeti, az ügyvédünknek már ismerős pálya lesz

– hangsúlyozta Borbás Marcsi. Rajta kívül a Fidesz eddigi frakcióvezetője árulónak bélyegzett két milliárdos üzletembert, Balogh Leventét és Wáberer Györgyöt is. Balogh Levente korábban már válaszolt neki, Wáberer György a Telexnek reagált. – Soha nem voltam fideszes, soha nem is mondtam senkinek, hogy az vagyok, és soha nem érdekelt, mit gondolnak rólam az olyan politikusok, mint Kocsis Máté, de az sem, hogy mit ír rólam a sajtó – írta az üzletember. Az egyik leggazdagabb magyar, a MÁV igazgatósági tagja szerint a Fideszt elárulni így nem is állt módjában, de megérti, ha vannak olyan fideszesek, akik ezt lelkiismereti okokból megtenni kényszerültek.

– A haza elárulása, az orosz érdekeknek alávetése viszont hazaárulás, ellene fellépni pedig jótett. Én már akkor is milliárdos voltam, amikor Orbán Viktor felkért közfeladatra, amit lelkiismeretesen hajtottam végre és saját hatáskörömben irtottam a korrupciót, amivel ki is vívtam fideszes politikusok ellenszenvét, erre büszke vagyok – fogalmazott az üzletember.

Mint mondta, nem vár el semmit a támogatásáért az új kormánytól, mert az korrupció lenne, amit gyűlöl. Elküldött még a Telexnek egy tanulmányt, amit Kristóf Luca, az ELTE Társadalomtudományi kutatóközpontjának Szociológiai Kutatóintézetének munkatársa csinált, és a magyar gazdasági elit tagjainak társadalmi megítéléséről szól. – A Kristóf Luca által vezetett kutatás alapján én vezetem azt listát, ami szerint a gazdasági tevékenységének tisztaságához a megkérdezettek szerint nem fér kétség – fűzte hozzá Wáberer György.

Kristóf Lucával egyébként pont a héten készítettünk egy interjút a NER-közeli gazdasági elitről a mély szakadékról, amely közte és a magyar társadalom többi része között tátong.