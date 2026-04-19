Rákay Philip: Tessék százzal megszorozni a rémálmainkat, lesznek, akiket közülünk is el fognak vinni kihallgatásokra

2026-04-19 21:31:00 CEST

Mindenki nyugodjon meg, a Fidesz gyűléseinek állandó műsorvezetője marad harcolni a nemzeti oldalon.

Bár már hónapok ezelőtt jelezte, hogy a parlamenti választás eredményétől függetlenül véget vet a közéleti szereplésének, a Tisza Párt kétharmados győzelme nyomán mégis marad harcolni a nemzeti oldalért Rákay Philip – derült ki pénteken a Hírt TV Vezércikk című műsorából.

A Fidesz politikai gyűlései – így a DPK-sorozat – állandó műsorvezetője, filmproducer ezt maga jelentette be, hozzáfűzve a Tisza Párt kormányra lépésével „a rémálmaikat” kell százzal megszorozni. – Most az jön hogy egyesével mindannyiunkat, akik emblematikus alakjai voltak ennek, így vagy úgy el fogják kezdeni megrángatni. Lesznek, akiket közülünk is el fognak vinni kihallgatásokra, jön majd a NAV – vetítette előre Rákay Philip, mi következik kormányváltás után. Szerinte azért fogják vegzálni őket, mert „Magyar Péter és bandája” – értsd: az április 12-i parlamenti választáson kétharmaddal győztes Tisza Párt – semmi mást nem fog tudni beváltani az ígéreteiből „az európai gazdasági kataklizma” közepette.

Ezen túl Rákay Philip előállt egy hasonlattal vagy inkább képzavarral, mondván, az elmúlt 16 évben az összes baloldali politikus, az „összes magát függetlennek becézgető baloldali média”, továbbá Pottyondy Edina, Puzsér Róbert, Bödőcs Tibor, Azahriah és Krúbi bűne, hogy belerúgott, kiröhögtette és zárójelbe tette azokat a tonnányi súlyokat amelyeket értékteremtőként a nemzeti oldal mérlegre tett, a maguk a 20-30-50 kilogrammos súlyait pedifg felnagyították.

Rákay Philip elárulta azt is, hogy a műsorban mellette feszengő Ferencz Osrolya nem tegnapelőtt világosodott meg a többi között Nagy Mártont volt nemzetgazdasági minisztert és Lázár János távozó építési és közlekedési minisztert célzó bírálataival, de ő azt szeretné, ha fideszes politikusok most nem kezdenének el „egyesével beszaladgálni” a Partizánba és a többi baloldali médiába, hogy azért, hogy őszinteségi rohamot kapjanak, mert „a túloldal” alig várja ezt.