Kocsis Máté elkezdte listázni, kiket tart a Fidesz árulóinak, az egyikük Orbán Viktorral válaszolt

2026-04-19 16:36:00 CEST

A Hír TV valamiért egyelőre nem vetítette a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjével készített interjút.

Kocsis Máté, az április 12-én leváltott Fidesz parlamenti frakcióvezetője egy rendkívül furcsa és hosszú Facebook-posztban cáfolja, hogy eltűnt volna a nyilvánosság elől. Azt állítja, „rendkívül fájdalmas és nehéz hét” van mögöttük, mármint a fideszesek mögött, és, hogy ő adott egy pénteken beharangozott interjút a Hír TV-nek, amit végül vetítettek, baklövés történhetett, de hogy miért pont most, azt nem tudja. Mindenesetre úgy gondolta, hogy leírja, miről volt szó, de azt csak a szavazóinak, az úgynevezett jobboldaliaknak szánja.

Miközben a fideszes politikus azt ecseteli, miképpen gratuláltak a kormánypártiak a Magyar Péter vezette győztes Tisza Pártnak, mindjárt torz eredményeket emleget a kétharmad kapcsán, amelyről amúgy utólag kiderült, hogy a Fidesz által átszabott választási törvény, a hatlom bebetonozására kitalált győzteskompenzáció ellenére is meglett volna a Tiszának. – A parlamenti patkó arányainak látványa torzít, ahogy korábban is tette. Valójában körülbelül 3,4 millió szavazat áll szemben körülbelül 2,5 millióval – hívta fel a figyelmet.

Kocsis Máté, miközben a Tisza Párt remélt kudarcáról ír, a fideszes választási kudarc felelőseire. Azt korrektnek tartja, hogy Orbán Viktor magára vállalta felelősséget, de felsorolta a háborút, az európai gazdaságot, az európai vezetőket, a „liberális propagandát”, a bárkit elérő korrupciós vádakat, a senkit nem érdeklő tényeket, a Matolcsy-klánból „„a derék Matolcsy Ádámot”, aki „különösen irritáló, és irgalmatlan károkat okozott a nemzeti oldal kormányzása idején, és annak kampányában”, majd azzal vádolva a Tisza Pártot, hogy valójában Matolcsyék kötöttek velük megállapodást. Aztán rátért a lényegre, és gyakorlatilag elkezdte listázni, hogy szerinte kik azok, akik még a Fidesz vesztét okozták, de a kormánypárt politikusai helyett az „árulókat” vette elő. – A teljesség igénye nélkül csak egy két kedvencemet említem, majd szánunk rájuk egyszer több időt:

Borbás Mária műsorvezető, aki évek alatt csaknem hárommilliárdot kapott a főzőműsoraira, de pont a választások előtt kezdte el azt érezni, hogy neki kétszer annyit kell dolgoznia ugyanazért a pénzért, mint régen.

Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz tulajdomosa, aki akkor még pont nem akart változást, amikor a cége megkapta a 4,2 milliárdos állami támogatását. Amikor már nem kapott ilyet, akkor kezdett el gyanakodni az RTL-en, hogy változás kellene.

Wáberer György, aki kormánybiztosként, „felemelt milliárdosként” sokáig természetesen csak „Fidesz-közeli oligarchaként” emlegették a Fidesztől függetlenül működő sajtóban.

„Sok ilyen bújik még elő. Nem elvek vannak, hanem vagyonátmentés, és újabb lehetőségek. Lesznek a jó korruptak meg a rossz korruptak. A jók a Tiszánál lesznek, de a balos híradásokban ennek ellenére sem nevezik majd őket Tisza-közeliek – ha fogadnom kéne. De azért majd a hétköznapi árulóinkra is gondoljunk, ne csak a sztárokra” – intette sajátjait a volt frakcióvezető, aki nem volt rest, a sajtónak, lapunknak is nekiesett.

– Vígan hazudozhatott a HVG, Telex, 444, Rtl, 24, Népszava, Átlátszó, Direkt36, végtelenségig sorolhatnám, miközben a Tisza elnöke már első napjaiban bezárással fenyegeti a neki nem tetsző médiát. Gondolom a sajtószabadság nevében – folytatta Kocsis Máté a Facebook-posztját amelyben Magyar Péter családja, édesanyja, és a Fidesz által céltáblának tekintett, vegzált és gyalázott emberek szerepelnek, mint Kéri László, Simor András, Iványi Gábor, Majtényi László, Fleck Zoltán, Raskó György, Hann Endre és Bokros Lajos.

A Telexnek az ásványvízkirályként ismert vállalkozó, Balogh Levente reagált Kocsis Máté árulózására. Kikérte magának a vádat, a Szentkirályi az elmúlt 30 év alatt 800 milliárd forintos céggé nőtte ki magát, ehhez képest ugyanennyi idő alatt 4,2 milliárd forintos támogatást ítélt meg neki az állam, amiből csak 2,5 milliárdot vett át. – Ez egy HIPA-pályázat volt, amit teljesen a szabályoknak megfelelően írtak ki, és így pályázták meg. Nem Orbán Viktor írta ki, hanem a HIPA-nak volt egy ilyen pályázata, amiben egyébként a Samsung 150 milliárdot kapott, a Hell pedig 100 milliárdot. – mondta.

A Szentkirályi Ásványvíz alapítója és tulajdonosa azt mondta, a 4,5 milliárd elnyeréséhez feltétel volt 14 milliárd forint saját tőke. – Azt üzenem nekik, hogy ez végre jó helyre ment. A végét le sem hívtuk, mert közben tönkretették a gazdaságot, eltűntek a fogyasztók a piacon. Az a haknijuk, hogy én a Fidesz alatt gazdagodtam meg. Én 2008-ban a világ legjobb futballistáját vettem meg, Luís Figót. 2007-ben már piacvezetők voltunk Közép-Európában. 2010-ban még támogatója voltam a Fidesznek, hogy Gyurcsány Ferencet leváltsák – mondta, hozzátéve, hogy az egymást követő négy Orbán-kormány alatt 5 milliárd forinttal lett kevesebb a vagyona. – Be kell írni a Google-be, hogy a Szentkirályi mióta létezik, és mióta meghatározó Európában. 2004 óta. Akkor Orbán Viktor még azt sem tudta, hol van – hangsúlyozta Balogh Levente.