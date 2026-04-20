Norvégia nyárig megegyezne az új magyar kormánnyal az EGT-alapból Magyarországnak szánt 91,8 milliárd forintról

Norvégia;tárgyalások;Norvég Alap;Magyar Péter;EGT-szerződés;

2026-04-20 07:13:00 CEST

A norvég kormány azt szeretné, ha az EGT-alapot olyan projektekre használnák fel, amelyek hozzájárulnak az olyan alapelvek megerősítéséhez, mint a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok érvényesülése.

A norvég külügyminisztérium optimista a Magyarországnak elkülönített EGT-alap folyósításával kapcsolatban.

A norvég Panorama cikke szerint – vette észre a 444 – Astrid Bergmål norvég külügyi államtitkár azt mondta, tavaly tavasz óta tárgyalnak Magyarországgal, a munkát pedig az új magyar kormánnyal is folytatják majd. A norvég kormány azt szeretné, ha az EGT-alapot olyan projektekre használnák fel, amik hozzájárulnak az olyan alapelvek megerősítéséhez, mint a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok érvényesülése. Bergmål szerint ezek az alapelvek nyomás alatt állnak Magyarországon, ezért az alap „olyan befektetést jelent, amire minden eddiginél nagyobb szükség van”.

A norvégok nyáron szeretnék befejezni a tárgyalásokat, vagyis a megállapodást már Magyar Péter írhatja majd alá miniszterelnökként.

Az EGT-alapokat Norvégia, Izland és Lichtenstein hozta létre egy uniós együttműködés keretében a civil társadalom, a demokrácia és az emberi jogok megerősítésére a 15 legszegényebb uniós országban. Az alapok 97 százalékát Norvégia finanszírozza. A magyar kormány 2021-ben inkább lemondott 75 milliárd forintnyi támogatásról, csak azért, hogy ne a kormánytól független szervezetek döntsenek a civilek támogatásáról (ami a 75 milliárd töredéke volt). Magyarország azt akarta, hogy egy állami szereplő dönthessen a forrásokról, de ezt az EGT-tagállamok nem fogadták el.