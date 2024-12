- Egyeztetésbe kezdett az Orbán-kormány a Norvég Alap újraindításáról

Európai Unió;Orbán-kormány;tárgyalás;Norvég Alap;

2024-12-06 10:56:00 CET

A magyar uniós elnökség keretében, magyar részvétellel jött létre megállapodás az Európai Bizottság és a Norvég Alap országai között az alap forrásainak felhasználásáról - írja a Szabad Európa, amely úgy tudja, még idén megkezdődhetnek a kétoldalú tárgyalások Norvégiával a 2021 óta felfüggesztett alap újraindításáról.

A lap szerint az ügyben Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára és Espen Barth Eide norvég külügyminiszter vezetésével tárgyaltak. A megbeszélésen a Norvég Alap tagállamainak (Norvégia, Liechtenstein, Izland), valamint az Európai Bizottság képviselői vettek részt, s megállapodtak, hogy a Norvég Alap ismét megkezdi működését.

A lap magyar és norvég forrásaira hivatkozva azt írta, Magyarországgal még nem kezdődtek meg a formális tárgyalások, de az előkészítésük már zajlik. Az első hivatalos tárgyalási forduló még az év vége előtt megtörténhet, a norvégok szerint nyárra akár megegyezés is lehet. „Mi a legnagyobb nyitottsággal és jó szándékkal fogunk leülni magyar partnereinkkel, de abban is biztos vagyok, hogy ragaszkodni fogunk a pénzek transzparens és kormányfüggetlen módon történő elosztásához. Természetesen az alapokhoz érkező pályázatokat elbíráló szervezetek esetében is ez lesz az elv, mindenképpen nyílt pályázat keretében kell majd kiválasztani őket” – mondta a Szabad Európa norvég informátora.

A Norvég Alap azt a pénzösszeget takarja, amit Norvégia, Izland és Liechtenstein fizet azért, hogy bár nem tagjai az Európai Uniónak, szabadon hozzáférjenek az uniós közös piachoz. Az alap forrásaihoz a kevésbé fejlett uniós tagállamok jutnak hozzá. Azaz, hogy juthatnának, mivel, mint ismert, az Orbán-kormány 2021-ben inkább veszni hagyta a teljes összeget, csak azért, hogy nehogy kormányfüggetlen civilek is kaphassanak a pénzből. Magyarországnak 2014–2021 között mintegy kétszázmillió euró (mai áron 82 milliárd forint) járt volna. Ennek csak egy kis része jutott volna a civil szervezeteknek, de a kormány még ezt is kontrollálni akarta, miközben a norvégok ezen pénzek elősztását inkább az Ökotárs Alapítvány által vezetett konzorciumra bízták volna. Ellenük előzőleg kormányzati lejáratóhadjárat indult, rendőrségi, majd NAV-vizsgálattal megfejelve, hogy aztán majd ne találjanak az égvilágon semmi szabályelleneset.

A Szabad Európa felidézte, hogy az Orbán-kormány akkor megegyezés helyett inkább hepciáskodni kezdett a norvégokkal, s kiadott egy határozatot, mely szerint az így elbukott 75 milliárd forintot „Norvégia Magyarországgal szemben fennálló államadósságának tekinti”. Ami Norvégiát természetesen pont nem érdekelte, ugyanis jogilag semmilyen relevanciával nem bírt ez a lépés, az uniós közös piachoz meg az Orbán-kormánnyal való megegyezés nélkül is hozzáfértek.

A pénzek elbukása után a Fidesz-kormány útjára indította a Városi Civil Alap nevű több milliárd forintos pénzcsapot, ami nagyjából azt az eredményt hozta, amire számítani lehetett: az idei a csúcsdíjazott egyesületek, alapítványok 87 százaléka Fidesz-közeli, s az alapján úgy tűnik, a Fidesz alelnöke, Németh Szilárd számít az egyik legsikeresebb „civilnek”.