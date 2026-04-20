Három nappal a választás előtt átadták, majd utána ismét kordonnal vették körül a Semmelweis Egyetem új központját

2026-04-20 17:16:00 CEST

A projekt mintegy 25 milliárd forintból valósult meg.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora és Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős leköszönő miniszter adta át április 9-én a Nemzeti Orvosi Innovációs és Képzési Központ (NOIKK) épületét, amit aztán az április 12-i országgyűlési választások után vissza is kordonoztak - írja a 24.hu.

A lap felidézi, hogy az ünnepélyes átadóról az egyetem honlapján és az MTI-ben is jelent meg hír és fotósorozat, sőt, egy rövid videót is közzétettek a mintegy 25 milliárd forintból megvalósult központ építéséről. Az állami hírügynökségnél természetesen jelent meg fotó az ünnepélyes szalagátvágásról is, Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora és Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter részvételével.

Csakhogy a beszámoló szerint az ünnepség után visszakerültek a kordonok a három nappal a választások előtt átadott központ elé, s a szalagátvágás helyén azóta is kordon áll. Ezért a lap megkereste az ügyben a Semmelweis Egyetemet, ahonnan a következő választ kapták:

„A Nemzeti Orvosi Innovációs Képzési Központ (NOIKK) építése az első üteme a Semmelweis Egyetem ún. morfológiai tömbjével kapcsolatos, háromlépcsős beruházásnak. A projekt második üteme a közvetlenül a NOIKK falszomszédságában lévő Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet emeletráépítése, részleges felújítása, modernizálása. A harmadik ütemben készül el az egész tömböt kiszolgáló portaépület, és valósulhat meg a jelenlegi kivitelezési-felvonulási terület teljes kertrendezése, hallgatói terekké alakítása. Jelenleg a második és részben a harmadik ütem munkálatai zajlanak, ez indokolja az ismételt kordonozást” - tájékoztattak, hozzátéve, a NOIKK-ban a kollégák beköltözése folyamatos, a szakmai munka megkezdődött. Egy későbbi közleményben újra hangsúlyozták, hogy a NOIKK elkészült, csak épp az épületbe való beköltözés nem a visszakordonzott bejáratnál, hanem egy hátsó bejártanál történik.

Hankó Balázs korábban azt magyarázta, hogy a több mint nyolcezer négyzetméteres, csúcstechnológiával felszerelt új gyakorlati oktatási központ világszínvonalú, innovatív feltételeket biztosít a jelen és jövő orvosai, kutatói számára. Tervezését a Fejér B.Á.L. Zrt. révén a Mészáros Lőrinc és gyerekeinek az érdekeltségében lévő Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft., valamint a budapesti, de Mosonmagyaróváron is aktív Optimum Term Kft. nyerte el. A generálkivitelezést illetően pedig Tiborcz István exüzlettársa, Paár Attila építőipari vállalata, a West Hungária Bau Kft. járt jól.