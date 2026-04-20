Hegedűs Zsolt leszerelteti az arcfelismerő rendszereket a kórházakban

2026-04-20 11:01:00 CEST

Véget vetne a rendőri típusú irányítási modellnek.

Július 1-jén, Semmelweis-napon megszüntetik a kórházakban működő arcfelismerő rendszereket - erről beszélt az RTL-nek a leendő egészségügyi miniszter.

Hegedűs Zsolt azt mondta, a tervezett lépésekről folyamatos párbeszédet folytatnak, és azt is jelezte, hogy az egészségügyi dolgozók a jövőben nyilvánosan is elmondhatják a véleményüket.

„Akkor végzem jól a dolgomat az egészségügyi minisztériumban, ha a lakosság azt fogja látni, hogy a különböző kórházi igazgatók, vezetők, osztályvezetők, orvosok is nyilatkoznak, el tudják mondani a problémájukat. Természetesen ez megfelelő keretrendszerbe lesz öntve, úgy, mint bármelyik másik fejlett egészségügyi rendszerben. De az őszinteség lesz a kötelesség, és nem a kockázat”

- fogalmazott.

Hozzátette, célja, hogy a hibáztatásra épülő szemlélet helyett egy tanulásra építő egészségügyi működés alakuljon ki Magyarországon. Az arcfelismerő rendszerről szólva elmondta, az a metódus, ez a fajta rendőri típusú irányítási modell, amit Pintér Sándor alatt elindítottak, abszolút járhatatlan (...) „aki így gondolkodott, az nem érti meg az egészségügyben dolgozóknak a szemléletét”. A leendő miniszter kifejtette, egy egészségügyi reformhoz a minőségi mutatók mérése, hitelesítése és publikálása. „

Ha én transzparensen ezeket a minőségi adatokat bemutatom, az önmagában egy olyan nyomást gyakorol a döntéshozókra - tehát rám is -, hogy az elindítja azt, hogy a társadalom föleszmél, és rájön arra, hogy igen, most nekünk kell ide még egy mentőállomás. Ez önmagában elindítja azt a közös gondolkodást a társadalommal, amivel ők is részesei lesznek a reformnak, és akkor a reform nem szitokszó lesz” - fogalmazott.