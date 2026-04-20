Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter lesz, Magyar Péter bejelentést tett hat másik tárcavezető személyéről is

2026-04-20 15:01:00 CEST

Meglepetések egyelőre nincsenek, Orbán Anita külügyi, Hegedűs Zsolt egészségügyi tárcát kapja.

Hét miniszter személyéről tett bejelentést a Tisza Párt elnöke a párt frakcióülése utáni sajtótájékoztatóján.

Magyar Péter tájékoztatása szerint a

Kármán András pénzügyminiszter,

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter,

Orbán Anita külügyminiszter,

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter,

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter,

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter,

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter

lesz.

A leendő miniszterelnök azt mondta, kormányalakítási tárgyalások folytatódnak, és várhatóan még a héten újabb miniszterek személyéről is be tud jelenteni. Az napra pontosan egyelőre nem világos, mikor lesz meg mind a 16 miniszter, de bőven van még idő, mert ha minden a jelenlegi állás szerint alakul, akkor három hét múlva, hétfőn vagy kedden megalakulhat az új kormány. Hozzátette: amennyiben Orbán Viktor „bábja”, a köztársasági elnök nem okoz meglepetést – amire ígéretet tett –, akkor május 9–10. környékén lehet az Országgyűlés alakuló ülése.

Kifejtette, hogy ezen az alakuló ülésen az eddigiektől eltérően rögtön megválasztják az új miniszterelnököt, aki leteszi az esküjét, majd várhatóan két napon belül, a bizottságok megalakulása után meghallgatják a miniszterjelölteket, és az Országgyűlés meg is szavazza a kormányt, így felállhat az új Tisza-kormány. Közölte: 16 minisztériummal számolnak, és ismertette azok egy részét.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy lesz Belügyminisztérium tiszta portfólióval, amely kizárólag a rendvédelemért felel majd, nem pedig egészségügyért, oktatásért, szociális ügyekért és gyermekvédelemért. Hozzátette: külön Igazságügyi Minisztérium is működik majd, valamint várható Közlekedési és Beruházási Minisztérium, Oktatási Minisztérium és Szociális Minisztérium is. Emellett lesz Miniszterelnökség vagy kancellária, Vidékfejlesztési Minisztérium, egy művelődési tárca, amely a tudománytól a sporton át a civil szervezetekig, egyházakig és a média szabályozásáig több területet felölel, valamint egy digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó minisztérium is.

A leendő miniszterelnök szerint a kormányzati struktúra leképezi majd a parlamenti szakbizottsági rendszert, ezért több bizottság jön létre, miközben a Tisza frakciója – amely a valaha volt legnagyobb és teljes egészében új képviselőkből álló frakció – rendszeresen egyeztet az előttük álló technikai, jogalkotási és politikai feladatokról. Úgy fogalmazott, ez előnyt jelent, mert egy új stílusú kormányzásban és országgyűlésben hisznek, ahol valódi képviselők dolgoznak, nem „nyomógombok”, és amelyre szerinte a választók is felhatalmazást adtak.

Hangsúlyozta: képviseleti demokráciában a miniszterelnök felelőssége a kormány összeállítása és teljesítménye, ezért ezt tiszteletben kell tartani, ugyanakkor örömmel fogad minden javaslatot. Szólt arról is, hogy az elmúlt időszakban számos szakmai szervezettel egyeztettek, és a jövőben is nyitottak maradnak, így a 17 középiskolai igazgató megkeresésére is, mert a Tisza-kormány működését a széles szakmai párbeszéd különbözteti majd meg az eddigiektől.

Magsar Péter után Forsthoffer Ágnes szólalt meg, aki élete legmegtisztelőbb pillanatának tartja, hogy a Tisza-frakció az Országgyűlés elnökének jelöli. Úgy értékelt, az is erős üzenet a Tisza részéről, hogy ilyen fontos feladatokra, mint a frakcióvezetés és a házelnökség, két hölgyet jelölt a közösség, ami szerinte a társadalom felé is egyértelmű jelzés. Nőként kiemelten fontos számára egy új politikai kultúra megteremtése, amelynek része a közbizalom visszaállítása, ami a Parlamentben kezdődik. Hangsúlyozta, meg kell mutatni, hogy méltóságteljes, tisztességes és becsületes munkával, egymást tisztelve lehet törvényeket hozni minden magyar érdekében, minden frakció együttműködésével. Fontosnak tartja, hogy mindenki érezze: a parlamenti viselkedés tükör a társadalom felé, és meggyőződése, hogy egy új stílus és új kultúra a közhangulatot is megváltoztathatja Magyarországon. Ennek érdekében együttműködést kért a többi frakciótól is, hogy egyenlő mércével, kulturált kommunikációval olyan munkát végezzenek, amely minden választó számára szimpatikus, és ahol a vita nem harc, hanem álláspont-egyeztetés, amely eddig hiányzott a parlamenti kultúrából.

A Tisza frakció hatalmas felhatalmazást kapott a magyar választópolgároktól, ami nemcsak felhatalmazás, hanem nagyon nagy feladat és felelősség is – erről már a párt frakcióvezetője beszélt. Bujdosó Andrea úgy fogalmazott, ennek tudatában tisztelettel vállalta a pozíciót, mert hisz abban, hogy egy olyan Magyarország teremthető, ahol az Országgyűlésben és kormányon is érdemi, szakmai munka zajlik, amely a magyar emberek érdekeit szolgálja a lehető legkiválóbb módon.

Kiemelte, hogy külön büszkeség számára: az országgyűlési frakcióban 44 képviselőnő kapott felhatalmazást, ami több, mint ami eddig volt a magyar Országgyűlésben. Meggyőződése szerint a nők jelenléte a törvényhozásban olyan szempontokat hoz be, amelyek eddig hiányoztak a magyar parlamentből.