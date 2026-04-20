Szabadlábra helyezték Vásárhelyi Jánost, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofil exigazgatóját

2026-04-20 17:48:00 CEST

Újságírók várták, de egy kérdésre sem válaszolt. Arra sem, üzen-e valamit az egykori áldozatainak.

Szabadlábra került a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofil bűncselekményekért elítélt korábbi igazgatója, Vásárhelyi János.

Az RTL Házon Kívül című műsorának a riportja szerint Vásárhelyi János hétfő délelőtt lépett ki a Budapesti Fegyház és Börtön épületéből, ami előtt a testvére várta. Világos színű melegítőfelsőt viselt, a haja és a szakálla jóval hosszabb volt, mint 2019-ben, amikor elítélték. A pedofil férfit újságírók várták, akik több kérdést is megpróbáltak feltenni neki, de egyikre sem válaszolt, így arra sem, milyen kapcsolata volt Orbán Viktorral vagy hogy üzen-e valamit az egykori áldozatainak.

Az ügy szálai tíz évvel ezelőttig nyúlnak vissza. Az RTL Házon kívül című műsorában 2016. október 5-én vetítették azt a riportot, amelyben a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon két volt volt lakója, Pop Mert és Illés Levente arcát és a nevét vállalva számolt be arról, hogy az igazgató, Vásárhelyi János szexuálisan zaklatta őket. Vásárhelyi János ellen hasonló ügyben 2011-ben indult nyomozás, de azt bűncselekmény hiányában lezárták. 2016. szeptember 6-án a gyermekotthon egyik korábbi gondozottja – egyike azoknak, akik 2011-ben vallomást tettek az igazgató ellen – a vonat elé vetette magát, ami után egy nappal Pop Mert Budapesten feljelentést tett az ügyben, amelyben Vásárhelyi Jánost végül nyolc év fegyházra ítélték. Az nyert bizonyítást, hogy 2004 és 2016 között legalább tíz fiút erőszakolt meg vagy molesztált. A 2011-es nyomozás egyébként nem volt akadálya annak, hogy később is kitüntetést kapjon.

Indult egy másik büntetőügy is kényszerítésért és vesztegetésért az igazgató, illetve az igazgatóhelyettes, Kónya Endre ellen. Ebben az igazgatót 2 év 3 hónapra, az igazgatóhelyettest pedig 3 év 4 hónapra ítélték. Utóbbi volt az a Kónya Endre, akinek Novák Katalin volt államfő Ferenc pápa 2023. április 28-30. közötti látogatására hivatkozva elnöki kegyelmet adott. Erre egy évvel később, 2024. februárjában derült fény, Novák Katalin mindössze tíz napig bírta, utána le kellett mondania, s magával rántotta az elnöki kegyelmet korábban ellenjegyző igazságügyi minisztert, Varga Juditot is, aki a fideszes képviselői mandátumáról mondott le. Vásárhelyi Jánost a fideszes hatalom egyértelmű jelzések és egy ombudsmani jelentés ellenére a tisztségében hagyta, kétszer is kitüntette.