Magyar Péter bejelentette, tudomása szerint ma szabadult Vásárhelyi János, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofil exigazgatója

2026-04-20 15:36:00 CEST

Letöltötte a büntetését.

Fegyházbüntetése lejártával ma, 2026. április 20-án visszanyerte szabadságát Vásárhelyi János, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofíliáért elítélt exigazgatója – jelentette be Magyar Péter a hétfő délutáni sajtótájékoztatóján.

A Tisza Párt elnöke jelezte, ez a tény megerősíti abban a vállalásban, hogy a Tisza-kormány kivizsgálja az elmúlt 20 évben az állami gondozásban élő gyermekek ellen elkövetett bűncselekményeket. Hozzátette, céljuk egy olyan gyermekvédelmi rendszer kialakítása, ahol ilyen esetek nem történhetnek meg, megfelelő támogatással és valódi jelzőrendszerrel.

Az ügy szálai tíz évvel ezelőttig nyúlnak vissza. Az RTL Házon kívül című műsorában 2016. október 5-én vetítették azt a riportot, amelyben a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon két volt volt lakója, Pop Mert és Illés Levente arcát és a nevét vállalva számolt be arról, hogy az igazgató, Vásárhelyi János szexuálisan zaklatta őket. Vásárhelyi János ellen hasonló ügyben 2011-ben indult nyomozás, de azt bűncselekmény hiányában lezárták. 2016. szeptember 6-án a gyermekotthon egyik korábbi gondozottja – egyike azoknak, akik 2011-ben vallomást tettek az igazgató ellen – a vonat elé vetette magát. 2016. szeptember 7-én Pop Mert Budapesten feljelentést tett az ügyben, amelyben Vásárhelyi Jánost végül nyolc év fegyházra ítélték. Az ügyben indult egy másik büntetőügy is kényszerítésért és vesztegetésért az igazgató, illetve az igazgatóhelyettes, Kónya Endre ellen. Ebben az igazgatót 2 év 3 hónapra, az igazgatóhelyettest pedig 3 év 4 hónapra ítélték. Utóbbi volt az a Kónya Endre, akinek Novák Katalin volt államfő Ferenc pápa 2023. április 28-30. közötti látogatására hivatkozva elnöki kegyelmet adott. Erre egy évvel később, 2024. februárjában derült fény, Novák Katalin mindössze tíz napig bírta, utána le kellett mondani, rántotta az elnöki kegyelmet korábban ellenjegyző igazságügyi minisztert, Varga Juditot is, aki a fideszes képviselői mandátumáról mondott le.

Vásárhelyi Jánost a fideszes hatalom egyértelmű jelzések és egy ombudsmani jelentés ellenére a tisztségében hagyta, kétszer is kitüntette.

Az elnöki kegyelmi botrány vezetett ahhoz, hogy Magyar Péter, Varga Judit volt férje 2024-ben politikai pályára lépett.