Mexikóban elfogták az egyik legkeresettebb európai bűnözőt, egy magyar férfit

Mexikó;elfogás;drogkereskedelem;

2026-04-20 15:10:00 CEST

A magyar hatóságok információi is segítettek abban, hogy bilincset kapjon.

Elfogták Mexikóban Európa egyik legkeresettebb szökevényét, egy kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított magyar férfit - írja a CBS.

B. Jánost - másik nevén T. Dánielt - a Yucatán-félszigeten fekvő Cancún tengerparti üdülővárosában vették őrizetbe - közölte Omar García Harfuch biztonsági miniszter az X-en közzétett bejegyzésében. A tárcavezető szerint a gyanúsított szerepelt Európa tíz legkeresettebb bűnözője közt. A minisztérium jelezte, Interpol nemzetközi körözést adott ki B. János ellen, az Europol pedig hivatalos elfogatóparancsot bocsátott ki. Az Europol tájékoztatása szerint a 48 éves magyar állampolgárt azzal vádolják, hogy legalább 2014 közepe és 2015 áprilisa között egy olyan bűnszervezetet irányított, amely kokain- és extasy-kereskedelemre szakosodott. A mexikói hatóságok olyan fényképeket tettek közzé, amelyeken a férfi pálmafás mintájú inget viselve és ritkás szakállal - rendőrök és biztonsági erők kíséretében látható.

Az állami és szövetségi hatóságok közös közleményükben azt írták, hogy B. Jánost a magyar biztonsági szervek által megosztott információk, valamint hírszerzési és nyomozati munka alapján sikerült megtalálniuk. Egyben átadták a mexikói bevándorlási hivatalnak annak érdekében, hogy megállapíthassák, milyen jogosultsággal tartózkodik az országban. Emellett lefolytatják vele szemben a kitoloncolási eljárást.