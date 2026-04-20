Napokon belül várhatóan teljesen leáll az Otthonfelújítási Program

2026-04-20 18:54:00 CEST

Kimerült a keret.

Két rossz hír is érkezett az energetikai felújításra készülőknek a múlt héten: leállt a homlokzati hőszigetelő anyagot ingyenesen biztosító Masterplast Hungarocell Felújítási Program, miután a hungarocell ára március elejéhez képest az alapanyag árának drasztikus drágulása miatt 30-40 százalékkal emelkedett. A közel-keleti konfliktus nyomán megugrott a kőolaj ára, ami közvetlenül érinti a hőszigetelő anyagok piacát, sőt, szakértők szerint ellátási hiány is kialakulhat a termékkörben. Ugyancsak múlt héten zárták el a pénzcsapot a 30 százalékos energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésre készülők előtt hét megyében és Budapesten. A pályázati keretösszeg kimerülésére hivatkozva ugyanis felfüggesztették az Otthonfelújítási Programot. Az 5+5 millió forintos - vissza nem térítendő támogatásból és kamatmentes hitelből álló - programban április 17-én lehetett utoljára beadni az igényléseket Budapesten, valamint a fejlettebb régiókban, azaz Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében.

A 2024 júliusában indult, túlzott adminisztráció igénye miatt döcögős lakossági energetikai felújítási támogatás keretének kimerüléséről az utolsó pillanatban, három nappal a zárás előtt érkezett bejelentés. Ez azért is problémás, mert a bonyolult és hosszadalmas papírmunkával már sokkal többen voltak a finisben, mint ahányan last minute be tudtak jelentkezni a kijelölt bankfiókokban az iratok benyújtására. Nagyon sokan egyszerűen nem kaptak időpontot már, ezért nem kevés család és kivitelező hiába készített elő minden dokumentációt, beszerezték az igazolásokat, mégsem jutottak el a beadásig, mert már nem kaptak időpontot az MFB Pont Plusz fiókokba. Ők most más lehetőség után sem tudnak nézni, hiszen épp minden leállt.

A helyzet pikantériája, hogy az elmúlt két hónapban a kormányváltás utáni megszorításoktól tartva jelentkeztek állítólag annyian, mint amennyien a megelőző másfél évben összesen.

Az uniós forrásból finanszírozott Otthonfelújítási Program vissza nem térítendő támogatása és a hozzá kötelezően felhasználandó kamatmentes hitele az úgynevezett fejletlen országrészekben, azaz 12 megyében még elérhető, de a visszaszámlálás elkezdődött. Gyakorlatilag bármikor érkezhet a bejelentés, hogy záródnak az ajtók. Ezt tudják az érintettek is, a roham mindenhol fokozódik, hiszen aki csak teheti igyekszik bebiztosítani a még elérhető ingyen milliókat.

Juhász Attila, az Újház Zrt. és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke a Népszavának elmondta: sok ügyfél számára komoly csalódás, hogy nem volt előzetes tájékoztatás arról, mekkora összeg maradt még a keretből. Az MFB Pont Plusz fiókokban a beadás jellemzően egy-másfél órát vesz igénybe, miközben időpontot is nehéz volt szerezni. Mindeközben a program a hazai lakásállomány energetikai korszerűsítése szempontjából az elmúlt időszak egyik legfontosabb ösztönző eszköze volt. Az ÉVOSZ információi alapján a kezdetben RRF, majd KEHOP forrásból működő konstrukcióban ezidáig összesen mintegy 14 ezer családi ház korszerűsítésére adtak be pályázatot, és ezek jelentős része meg is valósult. Tapasztalatok szerint a támogatást leggyakrabban homlokzatszigetelésre, nyílászárócserére, födémszigetelésre, valamint hőszivattyús rendszerek telepítésére használták. A program érdemi segítség a családoknak abban, hogy energiahatékonyabbá tegyék otthonaikat, csökkentsék a rezsiköltségeket, és korszerűbb műszaki állapotú ingatlanokban éljenek. Egy átlagos családi ház energetikai korszerűsítése ma 8–15 millió forintos beruházás lehet, támogatás nélkül sokan elhalaszthatják a felújítást, vagy csak részmegoldásokban gondolkodhatnak. A magyar lakásállomány energiahatékonysága továbbra is súlyos probléma, nem segít a helyzeten, hogy most épp az utolsó komoly támogatási lehetőségek tűnnek el.

Az ÉVOSZ álláspontja szerint a program nemcsak a lakosság számára jelentett komoly lehetőséget, hanem az építőipar számára is kedvező hatással bírt. A lakossági energetikai beruházások sok hazai kis- és középvállalkozásnak adtak munkát, megrendelést és kiszámíthatóbb működési környezetet. Különösen értékes hozadéka volt a konstrukciónak, hogy a felújítások az ország számos pontján helyi kivitelezőket és beszállítókat mozgattak meg.

A szakma szerint örvendetes lenne, ha a program folytatódni tudna, hiszen 2026 elején kifejezetten erősen megélénkült a kereslet a lakossági energetikai felújítási támogatások iránt. Az építőipari szakszövetség hangsúlyozta: bízik abban, hogy az új kormány stratégiai szinten is fontos ügyként tekint majd a lakossági energetikai felújítások támogatására.