Mészáros Lőrinc elkezdte menekíteni, amit lehet, mintegy 4,4 milliárd forintot vontak ki az egyik cégéből

2026-04-20 11:54:00 CEST

A társaság alkalmazottainak utasításba adták, hogy minden értékesíthetőnek tűnő gép értékét becsüljék fel.

Elkezdődött a vagyonkimentés a Fidesz gazdasági hátországában – legalábbis erre utal, hogy a Magyar Hang információi szerint az elmúlt napokban mintegy 4,4 milliárd forintot vontak ki a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Envirotis Holding Zrt.-ből. A lap úgy tudja, ez gyakorlatilag a cégcsoport szinte teljes likvid vagyona volt, egy informátora szerint alig két-három havi bér kifizetésére elegendő pénz maradhatott az Envirotis számláin.

A cikk szerint megindult a cég vagyonelemeinek értékesítése is, a lap információi alapján az elmúlt napokban

a holding tatai és oroszlányi cégeitől 200-300 millió forint értékben szállítottak el gépeket (elsősorban földmunka gépeket) és egyéb berendezéseket.

A társaság alkalmazottainak pedig utasításba adták, hogy minden értékesíthetőnek tűnő gép értékét becsüljék fel egy leendő eladást meggyorsítandó. Egy volt dolgozó úgy fogalmazott:

„Ezzel lenullázták az Envirotist, innentől ez már egy zombi-cég, idő kérdése, hogy mikor szűnik meg. Ha a holding minden tagja bedől, akár 200-250 ember is utcára kerülhet.”

A Magyar Hang informátora szerint a mintegy 4,4 milliárd forintot a cégből a Status Next Környezetvédelmi Magántőkealapba utalták, ez szintén Mészáros Lőrinc tulajdona. A vagyonmentés a Mészáros-csoport tagjaiból egyébként már a választások előtt elkezdődött, akkor a G7 írta meg, hogy a vasútiparban érdekelt V-Híd Network Kft.-ből vontak ki 4,5 milliárd forintot.

A lap felidézi, az Envirotis környezetvédelmi profilú cég, egyik leányvállalata a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft., amely a Cicahomok bánya „rekultivációját” is végzi. Ennek során bizonyíthatóan veszélyes hulladékot is tartalmazó sittel, földdel töltik fel a természetvédelmi területen álló egykori bányát, aminek gödrében az elmúlt évtizedekben egy tengerszem jött létre, benne védett állatokkal, például tarajos gőtével. Az Opten céginformációs rendszer adatai szerint a cég az elmúlt években masszívan termelte a profitot: 2021-ben 6,9 milliárd forint, 2022-ben 4,9 milliárd, 2023-ban 6,5 milliárd adózás utáni eredményt ért el, igaz, ez tavaly lecsökkent 690 millióra.