Tiborcz Istvánhoz köthető irodaházba költöznek a HUN-REN egyes részlegei

2026-04-21 07:09:00 CEST

Az is kiderült, hogy a HUN-REN rendezvényein rendszeresen a leköszönő miniszterelnök vejének köréhez sorolt cég nyújt catering szolgáltatásokat.

Új helyre, egy Tiborcz Istvánhoz köthető irodaházba költözik a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat (vagyis az MTA-tól elvett kutatóintézeteket irányító intézmény) Jogi és Megfelelőségi, Informatikai, Gazdálkodási, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési, illetve Humán Erőforrás Igazgatósága – derül ki a Magyar Hang birtokába jutott belső hírlevélből.

Az április 2-án kiküldött dokumentum szerint az Infopark E épületének 3. emeletéről van szó, ahová az érintett kollégáknak várhatóan május közepén-végén kell költözniük. Az Infopark A, E és G irodaépületeiben a Válasz Online 2023-as gyűjtése szerint összesen 46 ezer kiadható négyzetméternyi irodaterület volt a leköszönő miniszterelnök, Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető Diófa Alapkezelő Zrt. – 2024 óta Gránit Alapkezelő – Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alapjának tulajdonában.

A honlapjukon egyébként most is az első helyen tüntetik fel az Infopark E épületét. A lap szerint felmerül a kérdés, hogy a HUN-REN miért döntött nem sokkal a választások előtt arról, hogy számos igazgatóságát egy Tiborcz István köre által birtokolt és üzemeltetett irodaépületbe költözteti. A lap értesülései szerint az átszervezés az intézmény központi szervezete munkavállalóinak felét érinti, ebben nincsenek benne a kutatóintézetek dolgozói.

Emellett úgy tudják, hogy HUN-REN rendezvényein rendszeresen ugyancsak a Tiborcz István köréhez sorolt Rampart Gasztronómia Kft. nyújt catering szolgáltatásokat. A lap megkeresésére a HUN-Ren azt közölte, hogy több kutatóközpont és egyéb részleg is az Infoparkban működik, illetve oda fog költözni. Szerintük az Infopark kiválasztását indokolja „a kiemelkedő tudományos és innovációs környezet”, például a BME és az ELTE bizonyos karai, és több technológiai és ipari vállalat. Azt nem írták le, hogy az Infopark melyik épületébe költöznek. Hozzátették, hogy a költözésről szóló döntés 2025 novemberében született meg.

„A bérleti szerződés határozott időtartamra, a piaci standardoknak megfelelő feltételek mellett jön létre. A bérleti díj a környéken jellemző piaci árszinten alakul, és kedvezőbb a belvárosi irodabérleti díjaknál” – írták. A HUN-REN válaszában elismerte, hogy a catering szolgáltatást nyújtó partnerek egyike a Rampart Gasztronómiai Kft., szerintük a beszállítók kiválasztása „minden esetben a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat hatályos beszerzési szabályzata alapján történik, rendezvényenként külön, az adott esemény sajátosságaihoz igazodó beszerzési eljárás keretében”.