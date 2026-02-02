Hankó Balázs közölte, a HUN-REN kutatóközpontjai mégis hozzáférnek az EU-s támogatásokhoz

Európai Unió;Európai Bizottság;HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat;Hankó Balázs;

2026-02-02 12:49:00 CET

Erről pedig hivatalos tájékoztatást is kapott a kutatóhálózat.

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a HUN-REN kutatóközpontjai megfelelően működnek, ezért újra kapnak a pályázatokhoz szükséges PIC-számot, és hozzáférnek az EU-s támogatásokhoz – mint azt a Telex észrevette, ezt közölte Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter még szombat reggel a Facebook-oldalán.

A tárcavezető bejegyzésében úgy fogalmazott:

„Az Európai Bizottság intézménye – közbenjárásomra – tegnap késő délután küldött hivatalos tájékoztatást a kutatóhálózatnak, amiben elismerik, hogy a HUN-REN kutatóközpontjai megfelelő jogi státusszal és önállósággal rendelkeznek, ezáltal továbbra is önállóan jogosultak részt venni az EU-s pályázatokon. A HUN-REN megújulásakor ebben állapodtunk meg a kutatóhálózattal és a jogszabályi környezetet is ennek megfelelően alakítottuk ki.”

Az ügy előzménye, hogy – mint arra éppen egy hete az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) felhívta a figyelmet – az Európai Unió 2025. október végétől visszamenőleg felfüggesztette az átalakított HUN-REN kutatóhelyek EU-azonosító számait (PIC-szám). Az akkori közlemény szerint ezáltal leállt a kutatóhelyek részvétele a futó EU-s projektekben, nem lehet költeni az elnyert forrásokból (sőt, el sem lehet számolni a november óta elköltött pénzeket), ahogy pályázni sem új EU-s forrásokra.