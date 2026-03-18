Bomba az Infoparkban - Feloldották a területzárat

Feloldották a területzárat a budai Infopark térségében, ahol hétfő délelőtt egy több száz kilós bombát találtak földmunkák közben; 8350 ember térhetett vissza a környező irodaházakba és egyetemi épületbe - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje.