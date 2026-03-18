A szerkezet egy nagy méretű földhalomból került elő az építkezési munkák során.
Ismét világháborús bombát találtak Budapesten, a XI. kerületi Infoparkban hétfő este. A tűzszerészi munkálatok idejére a környéket lezárták és kiürítették - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje. Hajnalban elszállították az 500 kilós rombolóbombát, ezután feloldották a lezárásokat.
Feloldották a területzárat a budai Infopark térségében, ahol hétfő délelőtt egy több száz kilós bombát találtak földmunkák közben; 8350 ember térhetett vissza a környező irodaházakba és egyetemi épületbe - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje.
A tűzszerészeti munkálatok végeztével újraindult a vasúti közlekedés Ferencváros és Kelenföld között hétfő délután - közölte a Mávinform.
Elszállítják a helyszínről azt a második világháborús bombát, amelyet pénteken találtak egy építkezésen Budapesten, az Infoparknál - tájékoztatott a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje.