„Anyádban!” – válaszolta Takács Péter, amikor megkérdezték tőle, hol van nyolcmilliárd forint közpénz, aztán feljelentést tett

2026-04-21 18:56:00 CEST

A távozó egészségügyi államtitkárt kérdésekkel provokálták.

Személyeskedő stílusban válaszolt a leköszönő egészségügyi államtitkár egy személyeskedő stílusú állampolgári kérdésre, amely nyolcmilliárd forint közpénz sorsát kérte rajta számon.

Mint a 24.hu írja, a felvétel készítője egy budapesti plázában látta meg Takács Pétert egy mozgólépcsőn, majd a következő párbeszéd zajlott le köztük:

- Hé! Hol a nyolcmilliárd?

- Anyádban!

Takács Péter Facebook-bejegyzést írt az incidensről, közölve, hogy feljelentést tett a férfi ellen, aki szerinte a Tisza aktivistája, a bevásárlóközpontban folyamatosan hangosan ordibálva követte, beszólogatott, „elhordott mindenféle tolvajnak, gecinek, mocsoknak” egy szerinte nem létező korrupciós ügy kapcsán.

A felvétel készítője a Válasz Online egy tavalyi cikkére hivatkozva vonta kérdőre a politikust. Eszerint a Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából a Fourcardinal Tanácsadó Kft. a Covid-járvány idején 17 milliárd forintért szerzett be ezer kínai lélegeztetőgépet, és az ügylethez létrehozták az SRF Silk Road Fund Holding Zrt.-t, amely 10 százalékos részesedést kapott a Fourcardinal Tanácsadó Kft.-ben. A társaság két aláírásra jogosult vezetője közül az egyik Takács sógora Péter volt, és miután a lélegeztetőgép-üzletet követően 8 milliárd forintot helyeztek át a Fourcardinalból az SRF Silk Road Fund Holdingba, az osztalék kifizetése után a vállalatot megszüntették.