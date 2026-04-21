A Fidesz hirtelen elkezdett aggódni a jogállamiságért, petícióban áll ki Sulyok Tamás mellett

2026-04-21 18:05:00 CEST

Ez gyors volt. Csak egy brutális választási vereség kellett hozzá.

Petícióban áll ki a köztársasági elnök mellett a Fidesz.

Mint a Fidesz-frakció keddi Facebook-posztjából kiderül, az akcióval azt szeretnék megmutatni Sulyok Tamásnak, hogy nincs egyedül, és „álljon ellen a Tisza nyomásának, fenyegetőzésének, és maradjon hivatalában, hogy megvédje közös értékeinket.

Az aláírásgyűjtés felhívása emlékeztet, hogy Magyar Péter több más közjogi méltóság és állami vezető mellett Sulyok Tamás köztársasági elnököt a távozásra. A leendő ultimátumot is adott mindenkinek, hogy május 31- ig távoznia kell, a Fidesz érvei szerint azonban ha a köztársasági elnök megfutamodik, akkor a Tisza ellenállás nélkül veszi be az alkotmányos fékek hivatalait. Orbán Viktor pártja azt állítja, egyetlen választási győzelem egyetlen pártnak sem ad felhatalmazást arra, hogy az alkotmányos garanciákat ellenőrizetlenül eltörölje.

„Sulyok Tamás ennek éppen az aktuális képviselője: az alkotmányos rendet, a nemzeti folytonosságot, valamint Magyarország örökségének védelmét. Az elnöki tisztséget nem politikai fegyverként kezelte, hanem olyan kötelességként, amely az állam demokratikus működésének és a nemzet erkölcsi alapjainak védelmét szolgálja. Ezért kell most meghallania, hogy nincs egyedül. Petíciónk érte, hogy a lemondás politikai ára emelkedjen, és emlékeztesse őt arra, amit milliók várnak el: tartson ki, éljen törvényes hatásköreivel, és védje meg közös értékeinket”.

Orbán Viktor kedd délután a Facebook-oldalán tudatta, hogy aláírta a petíciót.

Mint ismert, Magyar Péter a 2026. április 12-i választási győzelmi beszédében kezdte el követelni, hogy az olyan „Orbán-bábok”, Sulyok Tamás köztársasági elnök, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, illetve a Kúria, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke mondjon le. Ezt Sulyok Tamásnak személyesen is megmondta már.

Egy felmérés szerint a magyarok több mint fele támogatja, hogy az érintettek mondjanak le, a Fidesz viszont nyilvánvalóan azt szeretné, ha a Tisza-kormány az elmozdítás jelentette konfliktussorozattal indítsa a kormányzást. Ahhoz, hogy Orbán Viktor pártja ráeszméljen a jogállamiság jelentőségére, nyilván kellett a brutális április 12-i választási vereség, a Tisza kétharmados győzelme.

Magyar Péter egyébként mondta is, jogállam-ellenes intézkedésekkel nem akar jogállamot helyreállítani.