Átalakítás vár a Klebelsberg Központra, már a Tisza-kormány hivatalba lépése előtt jöhetnek személyi változások

2026-04-22 11:33:00 CEST

Ezekről megfelelő időben tájékoztatni fognak.

Abban, hogy a későbbiekben felálló új kormány miként kívánja megszervezni a tanügyigazgatást, a köznevelési rendszert és azon belül a fenntartói rendszert, a Klebelsberg Központ nem illetékes, ha a véleményünket megkérdezik, akkor természetesen szívesen elmondjuk - közölte megkeresésünkre a köznevelési intézmények fenntartásáért felelős Klebelsberg Központ (KK), miután arról érdeklődtünk, történt-e kapcsolatfelvétel köztük és a Tisza Párt képviselői között arról, milyen átalakítások várhatóak a KK működésében.

A Tisza Párt programjában az szerepel, hogy radikálisan át fognak alakulni a KK hatáskörei és működése, mert az – a tankerületi központokkal együtt - jelenleg erősen központosított, az iskolák „nem partnerként, hanem utasítási rendben működnek”. Az ígéretek szerint a Tisza Párt érdemi munkáltatói és gazdálkodási jogosítványokat adna az iskolaigazgatóknak, az iskoláknak és a pedagógusoknak visszaadná a szakmai önállóságukat, a tankerületi központokat pedig megszabadítaná a politikai befolyástól.

Értesüléseink szerint a KK vezetésében akár az új kormány megalakulása előtt változás történhet, ám ezt a központ nem erősítette meg, igaz, nem is cáfolta. Válaszukban azt írták, a KK-t érintő személyi változásokról „ahogy eddig is, a jövőben is a megfelelő időben” tájékoztatják a közvéleményt. Hozzátették: a KK „a mindenkori hatályos jogszabályok alapján jár el, feladatait a gyermekek mindenekfelett álló érdekében, a rendelkezésre álló erőforrások és jogi kereteknek megfelelően ellátja”.

- A KK-t és a tankerületeket meg kellene szüntetni, de ezt nem lehet azonnal megtenni, átmeneti jelleggel meg kell hagyni számukra például a bérszámfejtő és más adminisztratív feladatokat – nyilatkozta lapunknak a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányának elnöke. Nagy Erzsébet szerint a pedagógusok kinevezésének és jogviszonymegszüntetésének jogát viszont az iskolaigazgatóknak kell megkapniuk. Felidézte: a PDSZ-ben tudnak olyan esetekről, amikor az iskolaigazgató alkalmazott volna egy pedagógust, de a tankerületi központ nem engedélyezte, mert a szóban forgó pedagógus „tiltólistán” volt, vagyis korábban tiltakozó akciókban vagy polgári engedetlenségben vett részt. - Reméljük, az ilyen visszaéléseknek hamarosan vége lesz – fogalmazott Nagy Erzsébet.