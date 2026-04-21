Magyar Corvin-lánc kitüntetést adományozott Trócsányi Lászlónak a köztársasági elnök

elismerés;Trócsányi László;

2026-04-21 21:16:00 CEST

Még egy gyors jutalom belefért. A Magyar Corvin-lánc a Szent István-rend után következő legnagyobb magyar állami kitüntetés

A Magyar Corvin-lánc kitüntetéssel ismerte el Sulyok Tamás államfő a leköszönő Orbán-kormány korábbi igazságügyi miniszterét, Trócsányi Lászlót - derül ki egy, a Magyar Közlönyben kedd este megjelent rendeletből.

Az indoklás szerint a volt alkotmánybíró, nagykövet - aki jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem rektora - kivételes jogtudományi és kiemelkedő oktatói munkássága, valamint a hazai tudományos életet gazdagító tevékenysége miatt kapta meg az elismerést. Kiemelik az összehasonlító alkotmányjog, a közigazgatási bíráskodás és az európai közjog területén, valamint a nemzeti alkotmányjog és az európai integráció összefüggéseinek tárgykörében kifejtett példaértékű munkáját.

Szintén ilyen kitüntetésben részesült Barsi Balázs ferences szerzetes, Széchenyi-díjas teológus, hitszónok, teológiai tanár, valamint Bogárdi Szabó István református lelkipásztor, Széchenyi-díjas teológus, egyetemi tanár, a Károli Gáspár Református Egyetem hitéleti rektorhelyettese.

A Magyar Corvin-láncot Orbán Viktor előterjesztésére Sulyok Tamás köztársasági elnök adományozta az érintetteknek.