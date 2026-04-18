Megvárhatták volna a Tisza-kormányt, de inkább már most eldöntötték, hogy rektor marad Trócsányi László

A jövőre induló újabb ötéves ciklusra már most kinevezte Sulyok Tamás köztársasági elnök Trócsányi Lászlót a Károli Gáspár Református Egyetem rektorává, Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter ellenjegyzésével – vette észre a hvg.hu.
A döntés az egyetem fenntartójának, a református egyháznak a javaslatára született.
A kinevezés 2027. február 1-től 2032. január 31-ig szól.
Bár lett volna idő megvárni az új kormány illetékes miniszterét, magánegyetemeknél a fenntartó javaslata a meghatározó, így nem volt akadálya a döntésnek.