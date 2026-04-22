Itt a vége, jön a kirúgási hullám a Megafonnál és a Patriótánál

Elindultak a kirúgások az ellenzékbe szorult Fidesz, illetve a távozó Orbán- kormány propagandáját harsogó Megafonnál és a Patriótánál is – értesült a Magyar Hang.
A llap szerint a szerkesztőktől a technikai dolgozókig több munkatársnak megszűnt a munkája, és már nem kell bejárniuk. Úgy tudni, a két tartalomgyártó esetleges megszüntetése is felmerült. A Megafon a Facebookon 36 ezer követővel rendelkezik, miközben influenszerei ennél jóval szélesebb közönséget érnek el, és saját meghatározása szerint a jobboldali közösség online megszólalásait erősíti.
A szervezet működése során a fideszes influenszerek hálózataként és képzőhelyeként tevékenykedett, feladata a propaganda erősítése volt, nehezen átlátható finanszírozási háttérrel. A másik érintett szereplő, a Patrióta a Facebookon 165 ezer követőt gyűjtött, míg a legnagyobb videómegosztón 319 ezer feliratkozóval rendelkezik, és magát a legnagyobb jobboldali YouTube-csatornaként jellemzi. A csatorna hétfőn még aktív volt, délután új tartalmat is közzétettek, amelyben Gerhardt Máté Ferencz Orsolyát kérdezte a vereség okairól a Patrióta Extra műsorában.
Gerhardt Máté telefonon tagadta, hogy megszűnne a munkahelye, majd bontotta a vonalat. A Magyar Hang több érintettet is megkeresett, ugyanakkor a leépítések tényét több forrás is megerősítette.Az Orbán-kormány azt állítja, nem adott közpénzt a Megafonnak