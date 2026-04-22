rendszerváltás; NER;

2026-04-22 06:00:00 CEST

Meg kell hagyni, Baranyi Krisztina igencsak ráérzett a korhangulatra, amikor kamerák előtt úgy kirúgta a hozzá tárgyalni érkező Tiborcz-üzlettárs Balázs Attilát, a Bayer Construct vezérigazgatóját és a kíséretében lévő Horváth Csaba volt szocialista politikust, hogy porzott a padló. Baranyi indoklása szerint a közvetlen kiváltó oka ennek az a belső levél volt, amiben a választások előtt Balázs, az ismert NER-nagytőkés igazi, hamisítatlan türkmén Döbrögi-tempóban megfenyegette a dolgozóit, hogy aki nem a Fideszre szavaz, az majd bukhatja a megélhetését. Majd eltelik pár nap, a rendszer összeomlik, és hopp, a tegnap még magas lóról a pórnépet egzecíroztató Balázs már szemrebbenés nélkül kilincselne a lehazaárulózott, nemzetből kitagadott Baranyi Krisztinánál az üzletért.

Nem csoda, ha Baranyiban felment a pumpa, ám, mint minden politikusi gesztus mögött, itt is felsejlik egy általánosabb mondanivaló is.

A honfitársai­kat másfél évtizeden át lehazaárulózó, leuraló, kisemmiző fideszesek most országszerte százával próbálnak visszaaraszolni és úgy csinálni, mintha ott sem lettek volna. Sőt, ők voltak a belső ellenzék, akik direkt azért lettek milliárdosok, hogy bosszantsák Rogán Antalt. A tegnap még a maradék szabad sajtó halálán ügyködő fidesznyikek tülekednek a mikrofonért a maradék sajtónál, a tegnap rendszerkegyelt oroszbarát narancspufajkásai próbálják átmenteni magukat korrekt üzletembernek. Ki tudja, talán Balázs úr szívesen beszállna a következő ferencvárosi ukrán jótékonysági fesztiválba is. Mit mondjak, a 89-es kommunisták valóságos erkölcshuszárok a NER-szélkakasokhoz képest. Nyilván Balázs úr is felderítőbe érkezett, és azért vitte magával Horváth Csabát, hogy az segítsen neki átzsilipelni. Baranyi válaszreakciója egyértelmű üzenet: NER-esek társasága önmagában is súlyosan kompromittáló, zárt ajtók mögött pedig egyáltalán nem szabad velük tárgyalni.