Szlovákia jelezte, jóváhagyja az uniós szankciós csomagot, ha újraindul a kőolajszállítás a Barátság vezetéken

2026-04-22 09:02:00 CEST

Juraj Blanár kül- és európai ügyekért felelős miniszter közölte, a 20. szankciós csomag támogatásának nem lesz hatása a szlovák gazdaságra.

Amennyiben újraindul az orosz kőolaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, Szlovákia készen áll arra, hogy jóváhagyja az EU 20. Oroszországgal szembeni szankciós csomagját – jelentette ki Juraj Blanár szlovák kül- és európai ügyekért felelős miniszter kedd éjjel, az Európai Unió Tanácsának ülése után.

A miniszter – akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte – úgy fogalmazott:

„Készen állunk az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomag támogatására is, mivel értékelésünk szerint annak nem lesz hatása a szlovák gazdaságra. Azonban ezt csak akkor tesszük meg, amikor a Barátság kőolajvezetéken keresztül megérkezik a az orosz kőolaj Szlovákiába. Egyelőre csak azt tudom megállapítani, hogy nincs ilyen információnk, és erről tájékoztattam kollégáimat és a tanácsot is, hogy ez egy politikai döntés, amely Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök azon politikai döntéséből indul ki, hogy nem engedte az olajat Szlovákiába és Magyarországra.”

A szlovák külügyminiszter kitért az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós kölcsönre is. Azt mondta, azzal, hogy az unió tavaly decemberben jóváhagyta a hitelt, és Szlovákia (Magyarországgal és Csehországgal együtt) nem vesz részt abban, számukra „ez a téma lezárult”. Ami azonban – folytatta – a Barátság kőolajvezetéken történő kőolajszállítás újraindítását illeti, az „egy nagyon fontos kérdés számunkra”.