Orbán Viktor vétójával már senki nem számol, Ukrajna megkapja a 90 milliárd eurós hitelt az Európai Uniótól

2026-04-21 17:13:00 CEST

A leköszönő magyar miniszterelnök előre megírta a levelet a vétója feloldásáról. Volodimir Zelenszkij szerint helyreállították a Barátság kőolajvezetéket.

Újra üzembe helyezhető a Magyarország és Szlovákia felé orosz kőolajat szállító Barátság kőolajvezeték – jelentette be keddi X-bejegyzésében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, ami azt jelenti, hogy okafogyottá válik Orbán Viktor vétója, Ukrajna pedig megkaphatja a 90 milliárd eurós hitelt. A távozó akadállyal brüsszeli körökben sem számol senki, kedden Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság gazdasági biztosa bejelentette, hogy egy egy szerdán tartandó brüsszeli szavazás végleg zöld jelzést ad a támogatás előtt, amelynek az első részletét már a nyár előtt utalhatják a kijevi vezetésnek.

Ukrajna 2026-ra és 2027-re kap összesen 90 milliárd, vagyis 45+45 milliárd eurót, amely a költségvetésében tátongó hiány és az Oroszország ellen védekező háború költségeinek a kétharmadát fedezi. Bár az erről szóló elvi döntést 2025 decemberében Orbán Viktor még támogatta, utána vétót emelt elenne a Barátság kőolajvezeték leállására hivatkozva. Magyarország Csehországgal és Szlovákiával együtt kimaradt a hitelfelvételből.

Valdis Dombrovskis ma azt mondta, Ukrajna idén 16,7 milliárd eurót kap a költségvetési támogatásként, 28,3 milliárd eurót pedig a hadserege fejlesztésére fordíthat az idén. Bár a kijevi vezetés ezzel kihúzza 2026-ban, annak a pénznek az előteremtésével viszont támadhatnak problémái, amelyre jövőre van szüksége a 45 milliárd eurós EU-s hitelen túl – figyelmeztetett a politikus.

Orbán Viktor egyébként minden jel szerint előre megírta a vétófenyegetés feloldásáról szóló levelet. A dokumentumot a Magyar Hang szerezte meg, tanúsága szerint a távozó magyar miniszterelnök António Costával, az Európai Tanács elnökével tudatja, hogy jelzéseket kapott, Ukrajna hajlandó helyreállítani a szállítást Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéken, amennyiben a magyar kormány nem emel vétót a 90 milliárd eurós hitellel szemben.

A Barátság kőolajvezeték egyik 75 ezer köbméteres tárolóegységét még január 27-én érte orosz dróntámadás Nyugat-Ukrajnában Brodi városa mellett. Erről az Orbán-kormány két héten át hallgatott, aztán elkezdte Ukrajnát vádolna a kőolajszállítás leállítás amiatt, mondván, maga a csőrendszer teljesen ép. A konfliktusban Volodimir Zelenszkij valóban jelezte, semmi kedve újraindítani a szállítást, hiszen Vlagyimir Putyin rezsimje az Ukrajna elleni háborút finanszírozza az orosz kőolajért kapott pénzből.