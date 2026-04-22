A vagyonvisszaszerzési hivatallal és az ügynökakták nyilvánosságra hozásával indít miniszterként Ruff Bálint

Miniszterelnökség;ügynökakták;Magyar Péter;Tisza-kormány;Ruff Bálint;

2026-04-22 14:37:00 CEST

A Tisza-kormány Miniszterelnökséget vezető minisztere első interjújában arról beszélt, hogy hergelés nélküli országot akar. Mértéktartó hatalomgyakorlást ígér, szerinte a múlt feltárása nélkül nem lehet továbblépni.

„A minisztérium az első naptól azon lesz, hogy a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzuk az ügynökaktákat, a lehető legkevesebb nemzetbiztonsági érdekre hivatkozó kitakarással” – jelentette ki a Tisza-kormány leendő Miniszterelnökséget vezető minisztere, Ruff Bálint a Válasz Online-nak adott interjújában.

Magyar Péter szerdán jelentette be, hogy Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálintot bízza meg. A leendő miniszterelnök felidézte, Ruff Bálint nevét magyar nyilvánosság elsősorban közéleti tevékenysége miatt ismeri – hosszabb ideig a Partizánon futott a Vétó című műsora –, és számára kiemelten fontos emellett kiterjedt közigazgatási tapasztalata is. „Az elmúlt években közéleti megszólalásaival nemcsak széles látókörűségét, hanem kérlelhetetlenségét és felelősségtudatát is bizonyította. Magyarországnak pedig hatalmas szüksége van erre” – hangsúlyozta.

Ruff Bálint az első miniszterjelölti interjúját a Válasz Online-nak adta, amelyben elárulta, hogy a választások után történt hosszas egyeztetések után fogadta el Magyar Péter felkérését. „Egy normális, működő rendszerben tanácsadóként sosem álltam volna ki a nyilvánosság elé, de akkor úgy gondoltam, hogy különleges eszközökre van szükség. (…) El akartam mondani, hogy az országnak milyen irányba kellene indulnia, hogy sikeres legyen. Elsőként rögzíteni kellett, hogy rendszerként határozzuk meg az Orbán-korszakot, illetve ki kellett jelölni, hogy mit jelent szemben állni e rendszerrel” – fogalmazott.

Felidézte, tavaly augusztusban jelentette be, hogy a választások utáni első csütörtökön véget ér majd a Vétó, és eredetileg úgy tervezte, hogy ezután lezárja a nyilvánosság előtti szereplését, és egy nagyobb tanácsadói céget alapít. „Az új miniszterelnök azzal keresett meg, hogy »Bálint, amit eddig mondtál a politikai bátorságról, felelősségről, cselekvésről és arról, hogy milyen országot szeretnél, az jól hangzik. Itt az ideje, hogy a valóságban is megmutasd, hogyan valósítjuk meg«. Hozzátette, hogy egyszer van az ember és az ország életében, amikor egy rendszerváltást kell végigvinni. (...) Azt gondolta, hogy a közéleti szerepléseimkor elmondott elveim és a tapasztalataim alkalmassá tesznek arra, hogy megszervezzem azt a Miniszterelnökséget, amely ennek a munkának a kiszolgálására vállalkozik.

A feladat a rendszerváltás véghezvitele. Azért fogok dolgozni, hogy az ígéretekből valóság legyen”

– fejtette ki Ruff.

Aláhúzta, hogy korábban a Tiszával semmilyen formális kapcsolata nem volt, viszont azt elismerte, hogy politikai tanácsadóként a kampányban Magyar Péter többször is kikérte a véleményét. „ A Tisza pártnak kész tervei vannak a kormányzásra, most ezen tervek finomhangolása történik, hogy a lehető leggyorsabban és szervezetten kezdődhessen a kormányzás. Tudom, hogy mi az elvárás, és hogy miképp lehet szinte egyből jobban csinálni, mint az Orbán-rendszer. Sajnos elég alacsonyra tették a lécet” – vélekedett.

Politikusként nem indít majd új műsort, elmondása szerint inkább a hatékony kormányzás motorjának készül. „Ez nem olyan Miniszterelnökség lesz, amit az Orbán-rendszerben megszoktunk, nem egy halálcsillagként működő, egyre hízó szervezet. És nem is ágazati minisztérium lesz, hanem összehangolja a többi minisztérium működését, betartatja és sürgeti a vállalások teljesítését. A minisztériumban lesz a kormányzati stratégia központja, valamint szakpolitikai referatúra segíti a hatékony döntéshozatalt.

Ez a minisztérium lesz a rendszerváltás motorja”

– hangoztatta.

Úgy látja, a magyarok április 12-én a folyamatos megosztásra, hergelésre, őrületre mondtak nemet, nem is tudna és akarna olyan minisztériumot vezetni, amelynek bármi köze van az indulatok felkorbácsolásához. Abban állapodtak meg Magyar Péterrel, hogy a saját minisztériumi államtitkárainak kiválasztásában szabad kezet kap.

„A minisztérium az első naptól azon lesz, hogy a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzuk az ügynökaktákat, a lehető legkevesebb nemzetbiztonsági érdekre hivatkozó kitakarással.

Ez az első pont, ami a még nem létező irodám falára van írva. Mert ez a probléma a mai napig velünk él. 89-ben nem lehetett rendesen feltárni sem a Kádár-rendszer, sem az előző rendszerek bűneit, visszamenőleg a Horthy-rendszerig. Mindent a szőnyeg alá söpörtek. Ez történészi feladat, de abban tudok majd segíteni, hogy ennek a keretét az új kormány biztosítsa, vagyis adjon lehetőséget a politikai nyomás nélküli kutatásra” – ígérte Ruff.

Majd arra is kitért, hogy feladatul kapta: a lehető leghamarabb fel kell állítani a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt. „Ez a második pont azon a bizonyos listámon. A hivatalnak a lehető legszélesebb jogosítványokkal kell rendelkeznie. Én a miniszteri kinevezésemtől kezdve egyetlen politikai szereplővel sem fogok személyeskedni, nem támadok vagy pocskondiázok senkit sem. A büntetések megítélése egy másik hatalmi ág dolga.

Nekem azzal van dolgom, hogy az igazságszolgáltatás elérje azt a bandát, ami az országot legalább húszezer milliárd forinttól megfosztotta”

– fogalmazott a leendő miniszter.

Az interjú végén kérdésre arról is beszélt, hogy a végeleges kormányzati struktúrán jelenleg is dolgoznak, és hogy az átadás-átvétel miatt Gulyás Gergellyel és Rogán Antallal is találkozik személyesen. A tervek szerint az EU-államtitkárság Miniszterelnökséghez kerül majd, mert Magyar Péter úgy gondolja, hogy ez olyan súlyú kérdésekkel foglalkozó államtitkárság, amit közvetlen irányítása alatt akar tartani. Főleg az uniós pénzek hazahozatala és az unióval való viszony rendezése miatt. „A pénzek hazahozatala volt a kampányában az egyik fő vállalása, és ennek a legsürgetőbb feladatai a következő hónapokra maradnak, és szeretné ha minél közelebbi rálátása lenne erre a munkára” – közölte Ruff.