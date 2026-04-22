Ruff Bálint lesz a Tisza-kormány Miniszterelnökséget vezető minisztere, Lőrincz Viktória a terület- és vidékfejlesztési tárcát kapja

Magyar Péter;Tisza Párt;Lőrincz Viktória;Ruff Bálint;

2026-04-22 11:56:00 CEST

Magyar Péter nevezte a leendő kabinetje két újabb tagját.

Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kértem fel a megalakuló TISZA-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálintot bízom meg – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A leendő miniszterelnök bejegyzésében felidézte, Lőrincz Viktória a Somogy 01-es választókerületben nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot. „A kampány során bebizonyította, hogy kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas hazafi, akinek korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segítenek majd abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse” – írta, hozzátéve, Viktóriával egyetértenek abban, hogy

megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a vidéki Magyarország támogatására, a helyi közösségek megerősítésére és a területi egyenlőtlenségek csökkentésére.

Magyar Péter a posztjában köszönetet mondott Ruff Bálintnak, hogy elfogadta a felkérését.

„Ő lesz a TISZA-kormányban a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az előtte és előttünk álló feladat egyszerűen, néhány szóban összefoglalható: a valódi rendszerváltás megvalósításáért felel és felelünk”

– fogalmazott. A Tisza elnöke felidézte, Ruff Bálint nevét a magyar nyilvánosság elsősorban közéleti tevékenysége miatt ismeri, és számára kiemelten fontos emellett kiterjedt közigazgatási tapasztalata is. „Az elmúlt években közéleti megszólalásaival nemcsak széles látókörűségét, hanem kérlelhetetlenségét és felelősségtudatát is bizonyította. Magyarországnak pedig hatalmas szüksége van erre” – hangsúlyozta.

Hétfőn hét miniszter személyéről tett bejelentést a Tisza Párt elnöke, tájékoztatása szerint

Kármán András pénzügyminiszter,

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter,

Orbán Anita külügyminiszter,

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter,

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter,

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter,

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter lesz.

Korábban közölte, a miniszterelnök mellett várhatóan 16 minisztérium lesz a Tisza-kormányban.