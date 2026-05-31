Brancsban kamatozik a bizalmi tőke

közösségi finanszírozás;crowdfunding;

2026-05-31 18:15:00 CEST

Huszonöt történetet mesél el a Megcsináltuk! című könyv, amelyet a Brancs közösség jelentetett meg. A közösségi gyűjtés kihívásairól olvashatunk benne, miközben megismerhetjük a Brancs szárnyai alatt indult vállalkozásokat, amelyeknek 90 százaléka még ma is sikeresen működik. Ez a könyv elsősorban azoknak szól, akik egy régóta dédelgetett álomból szeretnének saját vállalkozást indítani. Megszólítja azokat az olvasókat is, akik kezdő vállalkozók, vagy kezdőtőke hiányában nem tudják, hogyan indulhatna el a történetük.

A magyar Kickstarterként is emlegetett Brancs közösségi piactér 2022 májusában indult el Magyarországon. Ez az első olyan hazai termékcélú közösségi finanszírozási platform, ahol a vállalkozók a vásárlók előzetes támogatásával valósíthatják meg ötleteiket és termékeiket. Eddig kilencven sikeres projekt indult el, és csaknem 200 millió forint gyűlt össze a közösség támogatásával. A Brancs célja, hogy megszólítsa azokat a tudatos támogatókat és vásárlókat, akik mélyen hisznek a közösség erejében és a hazai vállalkozások fellendítésében.

Vegyszermentes kosarak

A könyvbemutatón Kövesdi Gábor (alsó képünkön) sorozatvállalkozó, a Brancs alapítója mesélt a kezdetekről. – Igazából minden nagy változás egy apró lépéssel indul. Én az első lépést tíz évvel ezelőtt tettem meg, amikor elindult MyFarm Harta közösségi finanszírozásból. Ez egy közösségi kert, ahol vegyszermentes zöldségkosarakra lehet előfizetni. Aztán jött a felismerés, hogy hatalmas az igény, de vannak tudásbéli hiányosságok. Az alapítvány küldetése, hogy minél több vegyszermentes, helyi termelőt segítsen elindítani, és hosszú távon gondolkozva, fenntartható módon működtetni.

Gábor közgazdász, banki tapasztalattal céget épített 40 munkatárssal, majd tíz éve lett vállalkozó. – Sikeres voltam, az elmúlt 15 évben több mint tíz saját projektet és vállalkozást építettem, volt köztük olyan is, amit egy nagy pénzintézet vásárolt meg. De a teljes bukást is megtapasztaltam, amikor egy másik ötletem csődbe ment. Aztán rájöttem, hogy szeretnék olyan dolgokkal foglalkozni, amelyekkel társadalmi értékeket is képviselek. Azt láttam, hogy itthon nem bíztak az emberek a külföldi portálok által kínált közösségi támogatásokban. Egyszerűen sokkal óvatosabbak és olykor kishitűek vagyunk, ami abból fakad, hogy a magyarok még nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy az emberek egymást támogatva szárnyakat kapnak, és megvalósul az ötletük.

– A könyv azokat bátoríthatja, akiknek ott lapul egy nagyszerű ötlet a fiókjukban, de még hiányzik a lendület az elinduláshoz.

Szerzőtársammal, Békéssy Olgával – a Női Váltó alapító-főszerkesztőjével, korábbi ismert televíziós szerkesztő-riporterrel – pont nekik gyűjtöttük össze ezeket a motiváló történeteket. A könyvben nem steril emlékek szerepelnek, hanem a hús-vér valóság a pofonokon keresztül a tapasztalásig, beleértve a megvalósulás örömkönnyeit is. Azon dolgozunk, hogy a kkv-szektor kapjon egy esélyt a valódi tesztelésre. Egyszerűen ki kell lépni a komfortzónából és elindulni, a Brancs pedig ott lesz, és támogat. Most jött el hazánkban az a pillanat, amikor az alulról jövő kezdeményezéseknek helyük van a rendszerben. Nagyon jó kis országban élünk, és ezt végre el kell hinnünk.

Kövesdi Gábor nemcsak alapító, hanem a Mindset Meetup története is a nevéhez kapcsolódik. Szabó Kristóffal összeállva olyan teret hoztak létre a fiatalok számára, ahol személyesen találkozhatnak és kapcsolódhatnak egymással. Már az első rendezvényen látták, hogy a résztvevők nem a telefonjaikat nyomkodják, hanem a regisztrációs pultnál elkezdtek egymással beszélgetni. Nem vendégként vettek részt az eseményen, hanem résztvevőkként. Hasonló gondolkodású embereket gyűjtöttek egy helyre, majd névtáblákkal és különböző színekkel segítették az ismerkedést. A piros a startup vállalkozást, a zöld a pénzügyeket, a kék a fitneszt jelentette. A beszélgetések nem üzleti céllal indultak, nincs elvárás vagy teljesítménykényszer. Közel sem az a cél, hogy azonnal befektetést kapjon valaki, hanem a tapasztalatszerzés a fontos. Itt van arra lehetőség, hogy kiálljon egy tizenhét éves fiatal, és beszédet mondjon. Egyszer egy fia­tal srác is így tett, és teljesen lefagyott. Nem tudta elmondani, hogy miért érkezett.

Háromszáz szempár szegeződött rá, néma csend volt a teremben, amikor egyszer csak hatalmas tapsvihar tört ki. Ez akkora erőt adott neki, hogy elmondta a beszédét.

A lényeg ebben rejlik, mert a közösségnek hatalmas támogató ereje van.

XiloFun és Jocó bácsi

Sönfeld Mátyás gyógypedagógus és zeneterapeuta szerint a hagyományos zeneoktatás unalmas, a muzsikát inkább közös élményként és játékként kell átadni a gyerekeknek. Ennek szellemében 16 éven át fejlesztette a XiloFun nevű társasjátékot, amelynek a doboza hangszerré alakítható, így bárkit játszva tanít meg zenélni. Bár a fejlesztés 2022-ben aranydíjat nyert, gyártási támogatást nem kapott, ezért Mátyás a Brancs platformján indított kampányt. Végül 90 nap alatt 124 támogató gyűlt össze, amivel sikerült megvalósítani a botfülűeknek is élményt nyújtó társasjátékot. Hitvallása szerint bármilyen hétköznapi tárgy hangszerré válhat, akár egy szívószál vagy egy partvis is remek hangszer lehet pillanatok alatt.

20 millió dollártgyűjtött össze a Pebble Time okosóraprojekt a Kickstarteren, ugyanitt az Exploding Kittens humoros kártyajáték 8,7 milliót kalapozott össze a rajongóktól, a Flow Hive (Indiegogo) innovatív mézkímélő kaptárrendszerére pedig több mint 12 milliót adtak össze.

Balatoni József, akit az ország a rendkívül népszerű Jocó bácsi világa nevű blog alapítójaként és történelemtanárként ismert meg, egy humorosnak szánt kezdeményezésből épített fel országos ismertséget. Bár az iskolai tanítást a státusztörvény, az életszerűtlen tankönyvek és a fojtogató közéleti helyzet miatt végül abbahagyta, esze ágában sem volt lemondani a gyerekek támogatásáról. Diákjai körében azt tapasztalta, hogy a fiatalok egyáltalán nem tanulnak tanulásmódszertant, ezért ennek javítása a szívügyévé vált; meg­győződése ugyanis, hogy a hatékony tanulás mindig a mély önismerettel kezdődik. Kidolgozott egy metódust a sikeres tanulás elsajátításához, 2020-ban 12 évfolyamra lebontva a teljes tanmenetet is elkészítette, ám a hivatalos oktatási rendszer az intézmények rugalmatlansága miatt ezt azóta sem emelte be a választható tantárgyak sorába.

A pedagógus online tevékenysége az évek során túllépte a digitális tér kereteit, és eddig összesen hét sikeres könyve jelent meg. Ezek közül az egyik legfontosabb a Kamaszharc című regénye, amelyben a felnőtt főhős a kamaszkori naplóját újra olvasva szembesül azzal, hogy a jelene mennyire távol áll a fiatalkori álmaitól. Jocó bácsi régi vágya volt, hogy ezt a történetet színpadra vigye, amihez ugyan nyertek támogatást a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pályázatán, de ez az összeg még távolról sem volt elegendő egy teljes színházi produkció megvalósításához. A Brancs platformján indított finanszírozási kampánya végül a kitartó közösségi összefogásnak köszönhetően sikerrel zárult, így megvalósulhatott a darab.

Az italdizájn forradalma

Gyulai Évi italdizájner, aki a szörp fogalmát értelmezte újra – sőt, a definíciót is maga találta ki. Lucfenyőrügy, madárberkenye, galagonya, vadalma, kökény, rókagomba és megannyi különleges alapanyag jelenik meg a kínálatában, de a történet valójában a bazsalikommal kezdődött. Évi egyszer megkóstolt egy bazsalikomszörpöt, aminek egyáltalán nem volt bazsalikomíze. Ezért úgy döntött, megalkotja az igazit, fahéjjal vagy ánizzsal megbolondítva. Kezdetben neve sem volt a kis szörpmanufaktúrának, de a közösségi piactéren 2022-ben elindított kampány óriási motivációt jelentett számukra. A kampányban nemcsak egyedi dizájnerszörpcsomagot lehetett előrendelni, hanem személyre szabott szörpöt is terveztethettek Évivel. Az összegyűlt pénz elegendő volt a professzionális arculat kialakítására, így a komolyabb megrendelők is felfigyeltek a termékekre.

Ez csupán három megvalósult történet a megjelent könyv oldalairól, de a többi is hasonló inspirációt ad ahhoz, hogy egy ötletből sikeres vállalkozás szülessen. Az út göröngyös és buktatókkal van tele, a sikerhez pedig bátorság és kitartás szükséges. A Brancs viszont a vállalkozó szelleműek mellett áll: nyitottak az újdonságokra, támogatást adnak, és az online felületükön gyakorlati segítség is elérhető az induláshoz. Ami ma még csak egy kósza gondolat, abból holnapra valóság lehet: érdemes nagyot álmodni, vallja a közösség.

Ugródeszka startupoknakA közösségi gyűjtés (crowdfunding) modern formája a 2000-es évek közepén indult hódító útjára az internet elterjedésével, és mára a startupok és kreatív projektek ugródeszkájává vált. Bár az alapötlet – sok ember kis összegű hozzájárulása – évszázados múltra tekint vissza, a dedikált online platformok (mint a 2008-as Indiegogo és a 2009-es Kickstarter) megjelenése hozta el az igazi áttörést. A műfaj az Egyesült Államokban a legsikeresebb, ahol a legerősebb a korai befektetői kultúra. Emelkedő tendenciát mutat még az Egyesült Királyság és Kína is.

Tudatos vásárlási döntésekAz alapítók olyan közönséget céloznak meg, amely az átláthatóságot alapvető értékként kezeli, és a mindennapi vásárlási, illetve befektetési döntéseivel aktív társadalmi szerepet vállal. A platform használói így nem csupán funkcionális termékeket vagy szolgáltatásokat keresnek, hanem a projektek mögött rejlő embert, a csapatot is támogatják. Az ilyen piacterek azért fontosak, mert mérsékelik a vállalkozók piacra lépési kockázatait, és emellett lehetővé teszik a vásárlóknak, hogy az elsők között juthassanak hozzá hazai, innovatív, hiánypótló vagy különleges termékekhez.