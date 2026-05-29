Egyszerre omlott össze az Origo, a Mandiner és a Magyar Nemzet látogatottsága

Magyar Nemzet;Origo;Összeomlás;Mandiner;Fidesz-propaganda;megyei lapok;

2026-05-29 15:29:00 CEST

Az okok nem tisztázottak.

Egyszerre dőlt be több fideszes szócső, az Origo, a Magyar Nemzet és a Mandiner olvasottsága május 22-én - írta meg elsőként a 24.hu, majd nem sokkal később a Telex, a Gemius online látogatottsági statisztikái alapján.

A látogatottsági adatok a hétvégi napokon rendszeresen mutatnak némi csökkenést, ebben önmagában semmi meglepő nincs. Az már annál inkább feltűnő volt, hogy a szokásos eltérésekhez képest a jelzett három propagandaorgánum sokkal drámaibb bezuhanást produkált, ráadásul úgy, hogy a hétvége elmúltával sem állt vissza a korábbi olvasottság, miközben más orgánumoknál a megszokott mintázat érvényesült.

A Telex május első három hetének adatait vetette össze a mostani hét hétköznapi adataival, csütörtökig bezárólag. Ezekből az olvasható ki, hogy:

az Origo esetében a napi 438 ezer olvasó 237 ezerre csökkent;

a Magyar Nemzet napi 157 ezer látogatója 75 ezerre redukálódott;

A Mandiner napi 161 ezer látógatója 62 ezerre omlott össze.

Vagyis az adatok alapján az olvasók száma körülbelül a felére, illetve a Mandiner esetében kevesebb mint a felére zuhant vissza.

Ugyan nem ilyen mértékben, de a fideszes megyei propagandaorgánumok is jókora visszaesést mutattak: a húsz lap a Telex összesítése szerint összesen 398 ezer olvasóval futott május első három hetében, a pünkösdi hétvégén ez nagyjából a felére zuhant be, majd utána csak 272 ezres átlagig sikerült visszajönniük, azaz itt nagyjából 31 százalékos a visszaesés, igaz, a hétvégi mélypont után legalább látszódott újbóli emelkedés.

Hogy a hirtelen összeomlások hátterében mi áll, arról csak találgatni lehet, ugyanis még a facebookos politikai hirdetések tavaly októberi leállításakor sem látszott hasonló törés az olvasottsági adatokban, noha előtte csak a Mediaworks több mint 2,5 milliárd forintot szórt el forgalomterelésre a Facebookon.