MÚOSZ: Szolidárisak vagyunk a Népszavával

Népszava;MÚOSZ;szolidaritás;állásfoglalás;

2026-05-29 16:49:00 CEST

„Szolidárisak vagyunk a Népszava újságíróival, a 153 évet megélt baloldali lappal, amelyik a mai napon nem jelent meg nyomtatott formában. A Fidesz-médiaholding tagvállalata volt a lap nyomdája és terjesztője. Monopolhelyzetben. A valóban létező tartozásra hivatkozva, azonnali hatállyal felmondták a szerződést” – olvasható a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) rólunk szóló, és természetesen a lapunkhoz is eljuttatott közleményében. Mint írják, a Népszava sok válságos időszakot túlélt már. A mostani azonban mindegyiknél súlyosabb. Nemcsak a pénzhiánnyal kell megküzdenie, de a nyomtatott sajtó általános térvesztésével is.

„A média általában is nehéz helyzetben van. A hirdetők eltűntek: vagy a nagy nemzetközi techóriások szívták el a lapok elől az ilyen bevételt, vagy az elmúlt másfél évtizedes Fidesz-uralom riasztotta el a vállalatokat attól, hogy ellenzéki lapoknál reklámozzanak” – állapítják meg a kialakult helyzetről.

Az újságírók egyesületi formában működő szakmai, érdekképviseleti szervezete szerint a kormányváltás nem változtatja meg egycsapásra a helyzetet. A lapok többségét ugyanis az olvasói támogatások, előfizetések tartják életben, néha kiegészülve egy-egy külföldi pályázati pénzzel. Van, akinek ennyi sem jut. „Gondoljunk a Debreciner esetére. A debreceni független online lapnak 1500 előfizetőre lenne szüksége, havi kétezer forintjával ahhoz, hogy megmaradjon. És a kétszázezer lakosú büszke cívisvárosban még nem akadt ennyi áldozatkész, információra éhes polgár… Mondják, így működik a piac. Csakhogy a médiának van egy olyan szegmense, amely nem tud ilyen alapon működni. Kérdés, vajon egy nagymúltú nyomtatott lap melyik kategóriába tartozik?” – veti fel a nyilatkozat.

A MÚOSZ pár hete vitairatot tett közzé, amelyben állami médialap létrehozását javasolta. Úgy vélik, mind a Debreciner helyzete, mind a Népszava válsága felkeltette volna ezen alap kezelőinek figyelmét, és legalábbis megvizsgálták volna, tehetnek-e valamit e két lap megmentéséért.

Ilyen alap azonban egyelőre nem létezik. Ezért arra biztatunk minden, a média sokszínűségét fontosnak tartó polgárt, hogy támogassák e két lap túlélését. A Népszava esetében az igény százmilliós nagyságrendet jelent. Az adósságot rendezni kell. És közben meg is kell élni. A támogatás esélyt teremtene arra, hogy a Népszava munkatársai, vezetői eldöntsék, van-e kiút a mostani kiszolgáltatott helyzetből – áll a MÚOSZ szolidaritási nyilatkozatában.