Műemlékrombolás miatt egy évre eltiltotta Hatvanpuszta építészét a szakmai kamara, Taraczky Dániel fellebbez

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2026-05-29 16:16:00 CEST

Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő közölte, hogy újra feljelentést tesz szándékosan elkövetett, 2 évtől 5 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható bűncselekmény miatt.

Elmarasztalta a Magyar Építész Kamara etikai-fegyelmi bizottsága az Orbán család építészét, Taraczky Dánielt, amiért műemléket rombolt Hatvanpusztán – írja a Válasz Online a birtokába került határozat alapján. Kiemelték, hogy most már papírjuk van róla az érintetteknek, hogy nem értékőrző felújítást hajtottak végre a majorságnak mondott, de a megismert felvételek alapján egészen más célokat szolgáló hatvanpusztai épületegyüttesen, ahogy azt Lázár János vagy éppen Rákay Philip állította, hanem jogszabályt és a szakmai etikai normákat megsértve földig romboltak egy kiemelten védett klasszicista műemléket.

A május 21-én meghozott kamarai határozata kimondja, hogy Hatvanpusztán teljes egészében elbontottak egy védett épületet, Taraczky Dániel pedig tervezőként „több rendbeli etikai-fegyelmi vétséget követett el (…), amelyeket szándékosan, egyúttal gondatlanul valósított meg. (...) Megállapítható, hogy a jogsértés ténye visszafordíthatatlan, amely a fegyelmi felelősség súlyát növeli.” Ez azt jelenti, hogy a József nádor által épített egykori majorsági épületet, amelyet Orbánék megbízásából Taraczky földig rombolt, helyreállítani már sehogy sem lehet, jóvátehetetlen módon megsemmisült. A hatvanpusztai műemlékrombolást a kamara azzal szankcionálta, hogy az egyébként a Citadella újjápítését is tervező Taraczky tagságát egy évre felfüggesztette, ebben az időszakban nem tervezhet. Továbbá mellékbüntetésként 800 ezer forint pénzbírságot és 115 ezer forint eljárási költséget szabott ki.

Az ügyben a Magyar Építész Kamaránál panaszt tevő Hadházy Ákos a Facebookon a határozat nyomán azt írta, hogy „Orbánék kiemelten védett műemléket romboltak porrá, tudatosan”. – Mostantól így papírjuk is lesz róla, hiába engedélyezte hivatali visszaélést elkövetve ezt a rombolást a műemlékvédelmi hatóság. Természetesen a fejlemény miatt újra megteszem a feljelentést a szándékos műemlékrombolás miatt, ami amúgy 2-5 év között büntetendő bűncselekmény. Ahogyan bűncselekményt – hivatali visszaélést – követett el az engedélyt kiadó hivatalnok és az is, aki erre utasította őt – tette hozzá a volt országgyűlési képviselő.

Taraczky Dániel, a hatvanpusztai építész az MTI-vel azt közölte, hogy első fokú kamarai határozatot nem fogadja el és fellebbez. – A hatvanpusztai épületek a jogerős építési engedélyeknek megfelelően épültek fel. Az építésznek nem feladata és nem is felelőssége az építési hatóság munkájának és döntéseinek a vizsgálata és felülbírálata – fogalmazott. Hozzátette, hogy a kamara etikai bizottsága azért indított eljárást, mert a panasz szerint engedély nélkül történt a bontás, engedély viszont van. Csakhogy éppen utóbbi kiadását nevezte bűncselekménynek Hadházy Ákos, aki feltehetően ezt is beleveszi a feljelentésébe.