Puskástól a Puskásig

Arsenal;PSG;labdarúgó Bajnokok Ligája;

2026-05-30 09:00:00 CEST

Szombat este hattól a legnagyobb európai klubtorna első pesti döntőjét vívja az eddig nyeretlen – ebben az évadban veretlen – Arsenal és a címvédő PSG.

Aggódhat az Arsenal: a BEK és a BL első budapesti döntője előtt az Opta elnevezésű „szuper” számítógép 56 százalék esélyt ad a Paris Saint-Germainnek, és csak 44 százalékot az „ágyúsoknak”. Ez a csoda Opta a címvédő Liverpool elsőségét vetítette előre az angol bajnokságban, aztán a Mersey-parti csapat örült, hogy ötödik lett…

A Bajnokok Ligájában a PSG a címvédő. Méghozzá úgy, hogy története első BL-diadala alkalmával a legnagyobb európai klubtorna döntőinek valaha volt legnagyobb különbségű győzelmét érte el az Internazionaléval szemben (5-0). Majd az új sorozatban 44-et „gurított” a döntőig. Luis Enrique nemzetközi nagymester csapatának félelmetes támadójátéka van, Nuno Mendes előtt például le kell húzni a sorompót, mert úgy robog, akár a vonat.

De perpetuum mobile Vitinha, Hakimi vagy Doué is, ez a garnitúra tényleg állandó mozgásban van. Üdítő játékfelfogásával arra törekszik, hogy közelebb kerüljön a Real Madridhoz. Na, nem az összesítésben, mert az örök listán párizsi siker esetén is csak 2:15 szerepelne a királyi gárdával szemben, hanem abból a szempontból, hogy a BL-korszakban kizárólag a nagy fehérek tudtak kétszer egymás után nyerni. Sőt náluk 2016 és 2018 között három volt az a kettő…

A BEK-ben többször előfordult ismétlés. A Real Madrid egyenesen ötös sorozattal kezdett (1956-60), az Ajax (1971, 1972, 1973) és a Bayern München (1974, 1975, 1976) triplázott, míg a Benfica (1961, 1962), az Internazionale (1964, 1965), a Liverpool (1977,1978), a Nottingham (1979, 1980), valamint a Milan (1989, 1990) duplázott.

Az Arsenal sosem nyert még, és húsz évvel azután lett finalista ismét, hogy 2006-ban elvesztette eddigi egyetlen BL-döntőjét. Hol kapott ki? Párizsban. Ettől még a londoni együttes a negyedik olyan angol csapat lehet, amely ugyanabban az évben a bajnoki címet és a kontinens legértékesebb klubserlegét is elhódítja. Az eddigi kettőzők: Liverpool (1977, 1984), Manchester United (1999, 2008), Manchester City (2023).

A döntőig veretlen és 14 mérkőzésén mindössze hat gólt beszedő Arsenal a 25. klub lehetne, amely elnyeri a trófeát. A korábbi győztesek a csillagos tizenötössel messze kiemelkedő Real Madrid mögött: Milan (7), Bayern München, Liverpool (6–6), Barcelona (5), Ajax (4), Internazionale, Manchester United (3–3), Benfica, Chelsea, Juventus, Nottingham, Porto (2–2), Aston Villa, Celtic, Crvena Zvezda, Dortmund, Eindhoven, Feyenoord, Hamburg, Manchester City, Marseille, PSG, Steaua (1–1).

A kreativitás és a támadási minőség hiánya nem feltétlenül szól a feltehetően a Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori – Ödegaard, Zubimendi, Rice – Saka, Gyökeres, Trossard összetételben kifutó albioni csapat ellen, mert 1978 és 1982 között volt egy angol sorozat a következő döntős kimenetelekkel: Liverpool–FC Bruges 1-0, Nottingham–Malmö 1-0, Nottingham–Hamburg 1-0, Liverpool–Real Madrid 1-0, Aston Villa–Bayern München 1-0.

A várhatóan a Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz – Doué, Dembélé, Kvarachelija tizeneggyel kezdő PSG a mai csúcstalálkozóig 44 gólt gyártott, tűzereje messze felülmúlja az ágyúsokét. A párizsiak 63,4 százalékos átlagos labdabirtoklási aránnyal és – ugyancsak középértéken – 89,3 százalékos passzpontossággal büszkélkedhetnek.

De erre ma nem lesznek büszkék, ha kikapnak. Abban a stadionban, amelynek névadója főszerepet játszott abban, hogy 1955-ben létrejött a BEK. A Honvéd 1954 decemberében 3:2-re kikapott Wolverhamptonban, és Stan Cullis, a győztes Wanderers menedzsere megjegyezte: övé a világ legjobb klubcsapata, mert felülmúlta a földkerekség addigi legkiválóbbját. Mire Gabriel Hanot, a L’Equipe főszerkesztője megírta: ez csak akkor lehetne igaz, ha visszavágót is rendeznének, és a budapesti revansmérkőzésen a Wolverhampton nem maradna alul.

A következő év őszén megtörtént a BEK első kiírása.