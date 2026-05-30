Elszállt árak

BL-döntő;drágaság;

2026-05-30 06:00:00 CEST

Rekord drágaságra figyelmeztette az angol labdarúgó-szurkolókat a The Sun a szombati budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt. A brit bulvárlap nem túlzott, a magyar fővárosban a szállások ára sok helyen a szokásosnak az ötszörösére emelkedett, sok helyen egyetlen hétvégén akartak kiemelkedő mértékű hasznot húzni az ideérkező angol és francia drukkerekből.

A nemzetközi szállodaipari adatok (CoStar, STR, Lighthouse) alapján a magyarországi Forma-1-es futamokon a versenyhétvégéken általában kétszer annyiba kerül egy szoba, mint máskor, egy-egy helyen megpróbálkoznak a háromszoros áremeléssel. A 2024-es párizsi nyári olimpián két hétig átlagosan 2,8-szoros volt az áremelkedés. A francia fővárosban több mint egy évvel a megnyitó előtt voltak hotelek, amelyek ötszörös áron kínáltak szobákat, ám ahogy közeledett a játékok időpontja, úgy csökkentették a ki nem adott szálláshelyeik árát. Ehhez képest az idei milánói téli olimpián kifejezetten visszafogottak voltak a szállásadók, akik csak 1,7-szeres emelést hajtottak végre.

A budapesti fináléban azonban nem csupán a szállásadók érezték meg a kimagasló üzlet lehetőségét, hiszen volt olyan légitársaság, amely a máskor 86 fontba kerülő repülőjegyet 860-ért kínálta Angliából a magyar fővárosba és vissza. Az európai szövetség (UEFA) sem tanúsított önmérsékletet, 30 százalékkal emelte meg a jegyárakat a tavalyi döntőhöz képest.

Könnyen lehet, hogy a brutális áremelés célzottan a szigetországi drukkereknek szól. Ezt a feltételezést erősítheti, hogy a június 11-én kezdődő amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnokságon New Yorkban csak akkor kell tízszeres felárat fizetni a jegyért a stadionhoz közlekedő vonatra, amikor az angol válogatott lép pályára a városban. A világbajnokságon a nagyobb amerikai városokban másfélszeres, Mexikóban átlagban háromszoros áremelkedést figyeltek meg. Az elemzők szerint általánosságban megállapítható, hogy ott nőnek nagyobb mértékben az árak, ahol kevesebb a minőségi szálláshely. A mi kiegészítésünk: és ahol az angolok szerepelnek.