„Negyven embert rúgtak ki a nagybajomi varrodából, hogy a helyükre vendégmunkásokat vegyenek fel és napi 12-14 órákat dolgoztassák a szerencsétleneket”

Vagy negyven embert rúgtak ki a varrodából a közelmúltban, mind nagybajomiakat vagy környékbelieket, és állítólag még nagyjából ugyanennyi embernek akarnak felmondani – magyarázta felháborodottan lapunknak egy középkorú asszony a somogyi kisváros központjában.
És nem azért rúgják ki őket, mert nincs munka, hanem mert vendégmunkásokat vesznek fel a helyükre. Már eddig is dolgoztak itt távol-keletiek, s most megint jön egy újabb nagy csoport. Állítólag filippínók, de mongolokat is láttak a gyárban.
Azért cserélik le a magyarokat, mert ezeket a szerencsétleneket meg lehet szakítani, napi 12-14 órákat dolgoznak ugyanazért a pénzért, vagy még kevesebbért.
Az elmúlt napokban a közösségi oldalakon megannyi posztban háborogtak a helyiek a JT Ruhaipari Vámszabadterületi Kft.-nél történtek miatt. A helyszínen hasonlónak bizonyult a hangulat, bárkit megszólítottunk az utcán, tudott az elbocsátásokról. Ez rengeteg bajomi, illetve környékbeli faluban élő családnak komoly probléma, ugyanis
a Kaposvártól mintegy 25 kilométerre fekvő, bő háromezres városkában alig akad érdemi munkahely, ezzel szemben az utolsó cégadatok szerint 192 embernek ad megélhetést a varroda.