„Negyven embert rúgtak ki a nagybajomi varrodából, hogy a helyükre vendégmunkásokat vegyenek fel és napi 12-14 órákat dolgoztassák a szerencsétleneket”

vendégmunkások;elbocsátások;varroda;Nagybajom;

2026-05-30 05:55:00 CEST

A cégvezetés tagadja a leépítéseket, szakemberhiányra hivatkozik.

Vagy negyven embert rúgtak ki a varrodából a közelmúltban, mind nagybajomiakat vagy környékbelieket, és állítólag még nagyjából ugyanennyi embernek akarnak felmondani – magyarázta felháborodottan lapunknak egy középkorú asszony a somogyi kisváros központjában.

És nem azért rúgják ki őket, mert nincs munka, hanem mert vendégmunkásokat vesznek fel a helyükre. Már eddig is dolgoztak itt távol-keletiek, s most megint jön egy újabb nagy csoport. Állítólag filippínók, de mongolokat is láttak a gyárban.

Azért cserélik le a magyarokat, mert ezeket a szerencsétleneket meg lehet szakítani, napi 12-14 órákat dolgoznak ugyanazért a pénzért, vagy még kevesebbért.

Az elmúlt napokban a közösségi oldalakon megannyi posztban háborogtak a helyiek a JT Ruhaipari Vámszabadterületi Kft.-nél történtek miatt. A helyszínen hasonlónak bizonyult a hangulat, bárkit megszólítottunk az utcán, tudott az elbocsátásokról. Ez rengeteg bajomi, illetve környékbeli faluban élő családnak komoly probléma, ugyanis

a Kaposvártól mintegy 25 kilométerre fekvő, bő háromezres városkában alig akad érdemi munkahely, ezzel szemben az utolsó cégadatok szerint 192 embernek ad megélhetést a varroda.

A története a hetvenes évekre nyúlik vissza, akkor a kaposvári ruhagyár telephelyeként alapították. 1991 óta önálló cégként működik, eleinte a kaposvári anyacég és egy panamai tulajdonos közös vállalkozásaként, majd 2011 óta New York-i, egészen pontosan brooklyni haszid zsidó tulajdonosokkal. A cég fő profilja is hozzájuk köthető, kaftánokat, sálakat, köpenyeket készítenek. A cégadatok szerint az elmúlt években 1,7-2,2 milliárdos forgalom mellett 7-28 millió forintnyi adózott eredményt tudott felmutatni a JT, amely ellen négyszer – 2008-ban háromszor, illetve 2016-ban – indult végrehajtás, ám azóta elkerülték az ilyesfajta problémák.