Fidesz;roma;cigányság;Lungo Drom;Farkas Flórián;Sztojka Attila;CiKöSz;

Farkas Flórián a mikrofon mögött, mellette Orbán Viktor bukott miniszterelnök 2012-ben

Farkas Flórián már nincs a képben, a Fidesz a végsőkig kitart az alig létező Lungo Drom mellett

Farkas Flórián eltűnt a nyilvánosságból. Szervezete tetszhalott állapotban van, a legutóbbi nemzetiségi választáson el sem indult.

A Fidesz és a Farkas Flórián vezette Lungo Drom együttműködése mintegy negyedszázados múltra tekint vissza. Pokorni Zoltán, a Fidesz akkori pártelnöke még az első Orbán-kormány idején, a 2002-es parlamenti választás előtt kötött politikai megállapodást a Lungo Drommal, jelesül Farkas Flóriánnal, aki az Országos Cigány Önkormányzat elnöke is volt egy személyben.

Bár a választást a baloldal nyerte, Farkas Flórián a Fidesz színeiben országgyűlési képviselő lett, és egészen 2022-ig az is maradt. A Fidesz és a Lungo Drom szövetsége hosszú időn keresztül „öröknek és megbonthatatlannak” tűnt, 2014 decemberében Farkas Flórián még miniszterelnöki biztosi kinevezést is kapott.

Később a nevével fémjelzett Híd a munka világába foglakoztatási program körül sokasodni kezdtek a visszaélések gyanúját felvető botrányok. Mindez nem akadályozta meg a Fideszt abban, hogy 2017 tavaszán – Kövér László választmányi elnök aláírásával – megújítsa a Lungo Drommal kötött választási megállapodást.

Az egyik konferencia után beszélgetés közben bemutattak egy harmincas férfinak. Kiderült, hogy egy ismert politikus rokonának az embere, aki úgy döntött, beszáll a cégünkbe. Nem szeretne beszállni, hanem beszáll – kezdődik az egyik ékesszóló történet.