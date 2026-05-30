Fidesz;roma;cigányság;Lungo Drom;Farkas Flórián;Sztojka Attila;CiKöSz;

2026-05-30 05:50:00 CEST

Farkas Flórián már nincs a képben, a Fidesz a végsőkig kitart az alig létező Lungo Drom mellett

Farkas Flórián eltűnt a nyilvánosságból. Szervezete tetszhalott állapotban van, a legutóbbi nemzetiségi választáson el sem indult.