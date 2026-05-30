Farkas Flórián már nincs a képben, a Fidesz a végsőkig kitart az alig létező Lungo Drom mellett

A Fidesz és a Farkas Flórián vezette Lungo Drom együttműködése mintegy negyedszázados múltra tekint vissza. Pokorni Zoltán, a Fidesz akkori pártelnöke még az első Orbán-kormány idején, a 2002-es parlamenti választás előtt kötött politikai megállapodást a Lungo Drommal, jelesül Farkas Flóriánnal, aki az Országos Cigány Önkormányzat elnöke is volt egy személyben.
Bár a választást a baloldal nyerte, Farkas Flórián a Fidesz színeiben országgyűlési képviselő lett, és egészen 2022-ig az is maradt. A Fidesz és a Lungo Drom szövetsége hosszú időn keresztül „öröknek és megbonthatatlannak” tűnt, 2014 decemberében Farkas Flórián még miniszterelnöki biztosi kinevezést is kapott.